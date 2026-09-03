Chính trị

Cuba ca ngợi Việt Nam là tấm gương trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo Cuba gửi lời chúc mừng, khẳng định quan hệ đặc biệt giữa hai nước là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

Việt Hùng
Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, ngày 1/9/2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, ngày 1/9/2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 2/9, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi lời chúc mừng tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026).

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định hai nước sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ lịch sử và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, coi đây là một tấm gương về tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Trong thông điệp chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác và đoàn kết truyền thống giữa hai nước, đặc biệt là mối quan hệ lịch sử và vững chắc giữa cơ quan lập pháp hai bên.

Về phần mình, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Cuba-Việt Nam là một tấm gương về tình hữu nghị và hợp tác, được xây dựng trên nền tảng kiên cường, chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bảo vệ chủ quyền.

Ông đồng thời nhắc lại lời của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và ý nghĩa của cuộc đấu tranh này đối với sự nghiệp giải phóng các dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chung cảm xúc này, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda cũng gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà ông đánh giá là hình mẫu của một chiến sỹ cộng sản.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chúc mừng Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam là một tấm gương trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời tái khẳng định cam kết của Cuba tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác lịch sử giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
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