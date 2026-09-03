Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiển, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng đó, ba đồng chí khác được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; phụ trách Vụ Dân chủ và Cơ quan Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long khẳng định các cán bộ được nhận quyết định lần này đã trải qua nhiều cương vị công tác và đều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt công việc được giao.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao các Quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm công tác, gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời là hạt nhân đoàn kết xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Cùng đó, tăng cường phối hợp để xây dựng chương trình công tác, quy chế làm việc, thực hiện nề nếp của đơn vị, giao ban, sinh hoạt chi bộ, thực hiện quy chế làm việc bài bản, rõ ràng; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các nhân sự được bổ nhiệm đều khẳng định sẽ không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, tham mưu và tinh thần trách nhiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, cầu thị, sâu sát thực tiễn, cùng tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Lai Châu công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ Sáng 28/8, Tỉnh ủy Lai Châu công bố các quyết định tổ chức bộ máy và cán bộ, chính thức thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh từ ngày 1/9/2026.

​