Trang trọng Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Israel

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trong công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, y tế và thương mại.

Tối 2/9 (theo giờ địa phương), ở Tòa thị chính thành phố Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh với sự tham dự của hơn 200 khách mời.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tham dự sự kiện có Tổng Cục trưởng Bộ Ngoại giao Israel Eden Bar Tal, nhiều quan chức Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan, đại sứ của hàng chục quốc gia, đại diện ngoại giao đoàn, chính quyền địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Israel.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945, khẳng định Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, trong đó khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Israel không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam đổi mới, năng động và hội nhập. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Đề cập quan hệ Việt Nam-Israel, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn nhắc lại những nền tảng lịch sử từ cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion, người sau này trở thành Thủ tướng đầu tiên của Israel, tại Paris (Pháp) năm 1946, trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993.

Theo Đại sứ, khát vọng độc lập, quyền tự quyết và xây dựng tương lai tốt đẹp cho dân tộc là những điểm tương đồng quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Israel.

Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sau hai năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) có hiệu lực, thương mại song phương tăng trưởng mạnh và đang hướng tới mốc 4 tỷ USD trong năm 2026. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Israel quan tâm đến thị trường Việt Nam, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác lâu dài.

Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là trong những lĩnh vực Israel có thế mạnh như công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, y tế và các giải pháp công nghệ cao, kết hợp với nguồn nhân lực, năng lực sản xuất và thị trường rộng lớn của Việt Nam.

Các đường bay thẳng giữa hai nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch, trao đổi học thuật và giao lưu nhân dân.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Israel không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử của dân tộc Việt Nam mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam đổi mới, năng động và hội nhập.

Những hoạt động như vậy góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam với Israel và cộng đồng quốc tế, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa Việt Nam, trong đó có ẩm thực truyền thống, tới bạn bè quốc tế./.

Cuba ca ngợi Việt Nam là tấm gương trong xây dựng chủ nghĩa xã hội Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo Cuba gửi lời chúc mừng, khẳng định quan hệ đặc biệt giữa hai nước là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.