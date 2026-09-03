81 năm Quốc khánh 2/9: Sắc cờ đỏ sao vàng kết nối Việt Nam với thế giới

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã hiện diện trang trọng tại những không gian biểu tượng ở Australia và Canada, trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào dân tộc của cộng đồng người Việt và sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tại Perth, thủ phủ bang Tây Australia, tối 2/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là lần đầu tiên hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam được chiếu sáng rực rỡ trên hai mặt Tòa thị chính Perth - công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nằm ngay trung tâm thành phố.

Gần 200 khách mời đã tham dự sự kiện do Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh chủ trì, trong đó có Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook; người đứng đầu Cơ quan Nông nghiệp và Thực phẩm, Thủy sản, Lâm nghiệp bang Jackie Jarvis; Thị trưởng thành phố Perth và Cockburn; đại diện chính quyền liên bang, các cơ quan lãnh sự, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng người Việt tại bang Tây Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhắc lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945 - thời khắc mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Sau 81 năm, tinh thần đó tiếp tục là động lực để Việt Nam theo đuổi khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, dân chủ, phồn vinh và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Australia, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh đà phát triển mạnh mẽ và những kết quả thực chất đạt được, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia. Chuyến thăm đã mang lại nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, thực thi pháp luật trên biển, hợp tác biên giới, giáo dục nghề nghiệp, kinh tế số, y tế và hàng không.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Perth. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Lãnh sự cho rằng dù cách xa về địa lý, nhưng Việt Nam và Australia có nhiều điểm tương đồng và lợi ích chung, trong đó có cam kết chuyển đổi năng lượng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, duy trì hòa bình và ổn định khu vực, cũng như coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là những động lực then chốt.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại bang Tây Australia, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sắp tới của Thủ hiến Roger Cook đến Việt Nam sẽ tạo thêm xung lực mới, mở rộng hợp tác thực chất giữa các địa phương, qua đó đóng góp vào quan hệ chung giữa hai nước.

Thay mặt chính quyền bang Tây Australia, Thủ hiến Roger Cook khẳng định quan hệ Việt Nam - Australia nói chung và quan hệ giữa các địa phương Việt Nam với bang Tây Australia nói riêng đang phát triển tích cực, với nhiều dư địa để tiếp tục thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều.

Ấn tượng trước tốc độ tăng trưởng và sự năng động của Việt Nam, ông Roger Cook cho rằng đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam giữ vị trí then chốt trong chiến lược tăng cường gắn kết của bang Tây Australia với khu vực Đông Nam Á.

Thủ hiến Roger Cook cũng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển kinh tế, khoa học, nông nghiệp và sự đa dạng văn hóa của bang, đồng thời kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác thiết thực.

Trong khi đó, tại Ottawa, nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, cộng đồng người Việt đã tổ chức lễ thượng cờ tại Tòa thị chính thành phố. Lá cờ đỏ sao vàng được trang trọng kéo lên trong tiếng Quốc ca Việt Nam, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền thành phố, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, Hiệp hội Canada-Việt Nam, đông đảo kiều bào, sinh viên và bạn bè sở tại.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang, lễ thượng cờ là biểu tượng cho sự gắn kết giữa quê hương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đại sứ nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Canada ngày càng phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua các hoạt động văn hóa, cộng đồng cũng như nhiều lĩnh vực hợp tác khác.

Đối với những người Việt xa quê, khoảnh khắc Quốc kỳ tung bay trước Tòa thị chính Ottawa mang ý nghĩa đặc biệt. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Ottawa, ông Chung Vinh - một Việt kiều sinh sống tại thành phố này - cho biết ông xúc động khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày Quốc khánh và coi đây là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.

Cờ Tổ quốc Việt Nam đang được kéo lên trước sự chứng kiến của cộng đồng người Việt và quan chức chính quyền sở tại của thành phố Ottawa. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Sự hiện diện và đóng góp của cộng đồng người Việt tại Ottawa cũng được chính quyền sở tại ghi nhận. Thay mặt Thị trưởng Ottawa, Phó Thị trưởng Tim Tierney đã công bố tuyên ngôn chính thức công nhận ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Ottawa.

Tuyên ngôn ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự đa dạng văn hóa, thịnh vượng kinh tế và đời sống xã hội của thành phố, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để tôn vinh di sản, sự bền bỉ và những thành tựu của cộng đồng người Việt tại Ottawa.

Việc lễ thượng cờ được duy trì trong nhiều năm liên tiếp cho thấy cộng đồng người Việt tại Ottawa ngày càng phát triển, với sự tham gia tích cực của du học sinh, những người mới định cư và thế hệ trẻ. Nhiều người lựa chọn trang phục truyền thống, vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc, vừa góp phần giới thiệu hình ảnh và văn hóa Việt Nam tới người dân sở tại./.

81 năm Quốc khánh: Cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc hướng về quê hương Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh không chỉ là dịp ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của đất nước, mà còn tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt tại Trung Quốc.