Lan tỏa văn hóa càphê Việt Nam tại miền Nam châu Phi

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại quốc tế Maputo (FACIM 2026) diễn ra từ ngày 31/8-6/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Marracuene ở thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức gian hàng chuyên đề giới thiệu và quảng bá càphê Việt Nam.

Hoạt động này góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại với Mozambique cũng như các nước khu vực Nam phần châu Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại miền Nam châu Phi, gian hàng tập trung giới thiệu sự đa dạng và chất lượng của càphê Việt Nam, với các sản phẩm đến từ những vùng trồng chủ lực như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Sơn La.

Các dòng sản phẩm được trưng bày phong phú, từ Robusta, Arabica, càphê rang xay, càphê đặc sản, càphê Halal đến các sản phẩm chế biến sâu như càphê hòa tan và viên nén.

Bên cạnh mặt hàng thương mại, Đại sứ quán còn giới thiệu hành trình phát triển, các vùng trồng tiêu biểu và thế mạnh của ngành càphê Việt Nam về sản xuất, chế biến, xuất khẩu.

Văn hóa càphê Việt Nam cũng được tái hiện sinh động thông qua chiếc phin truyền thống và những cách thưởng thức đặc trưng như càphê sữa đá, càphê cốt dừa.

Việc khách tham quan có dịp trực tiếp nếm thử càphê Việt Nam pha tại chỗ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Mozambique và bạn bè quốc tế.

Trong ngày khai mạc, gian hàng vinh dự được đón Tổng thống Mozambique Daniel Chapo tới tham quan.

Giới thiệu với Tổng thống, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn cho biết năm nay, Đại sứ quán lựa chọn càphê - một trong những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng và là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam - làm chủ đề trọng tâm tại FACIM. Qua đó, Việt Nam mong muốn quảng bá tới bạn bè Mozambique những sản phẩm đa dạng, chất lượng, đồng thời giới thiệu nét văn hóa thưởng thức đặc sắc.

Đại sứ nhấn mạnh càphê không chỉ là một mặt hàng nông sản mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống và văn hóa người Việt.

Thông qua FACIM 2026, Đại sứ quán Việt Nam không chỉ lan tỏa hình ảnh, văn hóa và thế mạnh của hạt càphê Việt, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Mozambique.

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê Robusta lớn nhất thế giới. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu càphê đạt gần 9 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, với sản lượng khoảng 1,58-1,60 triệu tấn. Càphê Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đại sứ tham quan gian hàng của Việt Nam tại FACIM 2026. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Việc giới thiệu các sản phẩm đặc sản, chế biến sâu và đạt chuẩn Halal tại FACIM 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Mozambique và khu vực.

Với chủ đề "Chuyển đổi số và năng lượng hướng tới nền kinh tế bền vững," FACIM 2026 quy tụ 3.150 đơn vị trưng bày đến từ 29 quốc gia, trong đó có 650 doanh nghiệp nước ngoài và 2.500 doanh nghiệp sở tại, dự kiến thu hút khoảng 55.000 lượt khách tham quan.

Đây là hội chợ thương mại thường niên có quy mô lớn nhất Mozambique và là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng bậc nhất của khu vực miền Nam châu Phi./.

Quảng bá càphê và nông sản Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm quốc tế Hong Kong Tổng Lãnh sự quán và Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong đã phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức gian hàng chung, trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Việt Nam.