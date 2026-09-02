Nestle bán mảng kinh doanh thực phẩm bổ sung với giá 1 tỷ USD

Ngày 1/9, Nestle thông báo sẽ bán mảng kinh doanh vitamin, khoáng chất và thực phẩm bổ sung phổ thông cho công ty đầu tư tư nhân Yellow Wood Partners (Mỹ) với giá 1 tỷ USD.

Mảng kinh doanh trên đạt doanh thu 1,2 tỷ USD trong năm 2025, hoạt động chủ yếu tại Mỹ, bên cạnh sự hiện diện tại Canada, Trung Quốc và một số nước khác. Thỏa thuận trên cần được cơ quan quản lý phê duyệt và dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2027.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành, ông Philipp Navratil, đánh giá đây là bước quan trọng khác trong quá trình chuyển đổi chiến lược danh mục đầu tư.

Đại diện Nestle nhấn mạnh thương vụ này sẽ giúp họ tập trung các nguồn lực vào những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh mạnh nhất.

Tập đoàn cũng cho rằng họ đang ở vị thế tốt để tăng trưởng trong phân khúc cao cấp của ngành hàng nói trên, song mảng kinh doanh phổ thông đã có nhiều thay đổi và đòi hỏi một hướng tiếp cận khác dưới sự sở hữu chuyên biệt./.

12 tấn kẹo chocolate KitKat của Tập đoàn Nestle bị đánh cắp KitKat xác nhận một chiếc xe tải chở 413.793 thanh chocolate thuộc dòng sản phẩm mới của hãng đã bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển ở châu Âu.

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