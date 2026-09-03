Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến với 31/41 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội

Chiều 3/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 6.

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với việc xem xét, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, 7 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội. Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ sẽ có cuộc họp trao đổi, rút kinh nghiệm cho Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực rất lớn của các cơ quan khi vừa phải khẩn trương hoàn thiện các luật, nghị quyết ngay sau Kỳ họp để công bố đúng thời hạn, vừa chuẩn bị một khối lượng lớn hồ sơ cho Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều cơ quan, đơn vị đã làm việc cả trong những ngày nghỉ lễ. Đây là tinh thần cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn cao điểm từ nay đến Kỳ họp thứ 2.

Phiên họp tháng 9 được tổ chức thành 2 đợt, kéo dài gần 6 ngày, xem xét hơn 40 nội dung. Có thể nói, đây là phiên họp cao điểm về lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp, rất quan trọng cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao vào 3 yêu cầu lớn.

Đó là, công tác lập pháp phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến với 31/41 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến hoạt động bộ máy của nhà nước, người dân, doanh nghiệp về kinh tế.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến 2/41 dự án luật tại phiên họp trong tháng 7; 8/41 dự án tại Phiên họp tháng 8. Khối lượng rất lớn, thời gian rất gấp nhưng không vì tiến độ mà hạ chất lượng.

Các cơ quan trình phải chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, bảo đảm vững chắc về chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn; chính sách phải rõ, khả thi, giải quyết đúng vấn đề của thực tiễn; kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực. Không tạo thêm thủ tục, chi phí; không đẩy khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan thẩm tra phải phát huy cao nhất tính độc lập, chủ động, phản biện và trách nhiệm, không chỉ nêu vấn đề mà phải đề xuất phương án xử lý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận những vấn đề lớn, nội dung còn ý kiến khác nhau, điểm có thể tạo ra chuyển biến thực chất. Tinh thần là pháp luật phải rõ hơn, đồng bộ hơn, dễ thực hiện hơn, phải tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu siết chặt kỷ luật lập pháp và kỷ luật chuẩn bị Kỳ họp. Khi xem xét Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những vấn đề cấp thiết, điểm nghẽn thể chế và lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đăng ký vào Chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án, xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng; khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút, làm ảnh hưởng chương trình chung. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần phải quyết liệt, quyết tâm nhằm tháo gỡ khó khăn, ách tắc, đảm bảo đất nước phát triển trong điều kiện mới, đảm bảo tăng trưởng hai con số.

Kỳ họp thứ 2 dự kiến xem xét gần 60 nội dung, với nhiều vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp ngay từ đầu; chỉ đưa vào chương trình những nội dung thực sự đủ điều kiện. Không để hồ sơ gửi chậm, tài liệu muộn, bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong kỳ họp. Quốc hội quyết định những vấn đề hệ trọng, có tác động lâu dài thì đại biểu phải có đủ thời gian, đủ thông tin và đủ cơ sở để xem xét, quyết định với chất lượng cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khối lượng công việc càng lớn càng phải đổi mới mạnh phương thức làm việc, đề cao trách nhiệm đến cùng. Việc tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất phải thực chất, nhằm rút ra những cách làm tốt để tiếp tục phát huy, chuẩn hóa; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục và phải nói thẳng, nói thật để rút kinh nghiệm cho kỳ họp sau tốt hơn. Tổng kết để làm tốt hơn, không phải chỉ để khép lại một kỳ họp.

Trong tháng 9, cùng với phiên họp này, còn nhiều hoạt động quan trọng của Quốc hội và các cơ quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan chủ động hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, xử lý công việc quyết liệt hơn. Việc thuộc thẩm quyền nào thì cấp đó phải giải quyết và chịu trách nhiệm.

Trong toàn bộ Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quán triệt một tinh thần xuyên suốt, nhất quán: Khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm; thời gian gấp nhưng kỷ luật không được lỏng; phân công rõ thì trách nhiệm phải đến cùng.

"Mỗi nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị với yêu cầu đúng từ đầu, kỹ từ sớm, rõ trách nhiệm, theo đến cùng," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh./.

Khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chiều 3/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.