Đại sứ quán Lào tại Vương quốc Bỉ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), ngày 2/9, Đại sứ Lào tại Vương quốc Bỉ Kingphokeo Phommahaxay, Phu nhân Soudalay Phommahaxay cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán Lào đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ Kingphokeo Phommahaxay đã trao tặng Đại sứ quán Việt Nam lẵng hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc và sự trân trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 81 năm qua.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Đại sứ Kingphokeo Phommahaxay gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ.

Đại sứ nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, đồng thời là biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế, cần tiếp tục được vun đắp và phát huy.

Trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành của Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Hương Trà bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Lào trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng tình cảm, sự ủng hộ và những giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho Việt Nam.

Hai Đại sứ nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác của hai cơ quan đại diện ngoại giao, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Qua đó, hai bên góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Lào, đưa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả./.

81 năm Quốc khánh 2/9: Sắc cờ đỏ sao vàng kết nối Việt Nam với thế giới Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã hiện diện trang trọng tại những không gian biểu tượng ở Australia và Canada, trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.