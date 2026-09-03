Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026

Chiều 3/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 nhằm đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong tháng 8 và 8 tháng, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng là các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ. Đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng dự.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phiên họp diễn ra ngay sau Lễ Quốc khánh 2/9 và Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI và đây là thời điểm cần tập trung tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành tối đa các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2026.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chúng ta đã nỗ lực tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung các nhóm nhiệm vụ giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường và mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Thủ tướng khẳng định trong tháng 8/2026, nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức do tác động từ những diễn biến bất lợi của tình hình quốc tế, khu vực, các yếu tố nội tại của nền kinh tế; vì vậy cần phải đánh giá kỹ để có những giải pháp phù hợp, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cho năm 2026.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đề nghị Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, trong đó chú trọng đánh giá kỹ về diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, cũng như kết quả nổi bật đạt được trong tháng 8 và 8 tháng của năm, những khó khăn, vướng mắc; chỉ ra “điểm nghẽn”, đề xuất nhóm nhiệm vụ cụ thể để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng lưu ý các đại biểu tham dự phiên họp thảo luận về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; tính chủ động, kịp thời, linh hoạt, cũng như hiệu quả của các giải pháp, chính sách theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xác định rõ bối cảnh, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%, điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô; việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 3, cũng như quá trình chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là các dự án Luật quan trọng mà chính phủ vừa qua đã cho ý kiến./.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2026 Chiều 3/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026.

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