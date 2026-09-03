Hoạt động đầu tư của 8 tháng ghi nhận đà tăng trưởng cả vốn ngân sách và FDI

Ngày 3/9, Cục Thống kê công bố tình hình đầu tư 8 tháng năm 2026 với sự bứt phá mạnh mẽ ở cả vốn ngân sách Nhà nước, thu hút FDI và đầu tư ra nước ngoài.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng, bằng 50,5% kế hoạch năm và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, giải ngân vốn FDI thực hiện tại Việt Nam đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất của 8 tháng trong vòng 5 năm qua.

Riêng trong tháng Tám, vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý đạt 15 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3%, vốn địa phương quản lý đạt 90,7 nghìn tỷ đồng, tăng 27,2%.

Tính chung 8 tháng, vốn Trung ương quản lý đạt 75,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch và tăng 7,9%. Dù vậy, một số bộ có mức thực hiện giảm mạnh, như Bộ Xây dựng đạt 19,8 nghìn tỷ đồng (giảm 49,3%), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đạt 3,8 nghìn tỷ đồng (giảm 59,3%), Bộ Y tế đạt 739,7 tỷ đồng (giảm 56,4%), Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 549,1 tỷ đồng (giảm 44,9%). Trong khi, khối địa phương ghi nhận sự tăng trưởng tốt với 470,9 nghìn tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch, tăng 20,4%. Cụ thể, ngân sách cấp tỉnh đạt 379,6 nghìn tỷ đồng (tăng 19,6%), ngân sách cấp xã đạt 91,3 nghìn tỷ đồng (tăng 24,1%).

Về dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI)cập nhật đến ngày 31/8 cho thấy tổng vốn đăng ký đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 2.771 dự án với 21,72 tỷ USD, tăng 9,4% về số dự án và tăng 96,8% về số vốn. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút FDI mới với 12,15 tỷ USD (chiếm 55,9%), tiếp theo là sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,13 tỷ USD (chiếm 14,4%). Trong 73 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư mới, Singapore đứng đầu với 7,62 tỷ USD (chiếm 35,1%), Hàn Quốc đạt 5,67 tỷ USD (chiếm 26,1%), Hongkong (Trung Quốc) đạt 2,96 tỷ USD (chiếm 13,6%).

Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh đạt 12,21 tỷ USD với 819 lượt dự án, tăng 14,7%. Tính chung cả cấp mới và điều chỉnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 20,18 tỷ USD (chiếm 59,5%), kinh doanh bất động sản đạt 5,32 tỷ USD (chiếm 15,7%). Hoạt động góp vốn, mua cổ phần ghi nhận 2.062 lượt với 6,7 tỷ USD, tăng 50,1%. Về giải ngân thực hiện, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế tuyệt đối với 14,24 tỷ USD (82,6% tổng vốn FDI thực hiện).

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng đạt tổng vốn 2,62 tỷ USD (gồm cấp mới và điều chỉnh), gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 113 dự án cấp mới đạt 1,21 tỷ USD (gấp 2,8 lần) và 29 lượt dự án tăng vốn đạt 1,41 tỷ USD (gấp 10,9 lần). Lĩnh vực vận tải kho bãi dẫn đầu dòng vốn ra nước ngoài với 601,7 triệu USD (chiếm 23,0%), kế tiếp là sản xuất, phân phối điện đạt 585,8 triệu USD (chiếm 22,4%), nông-lâm-thủy sản đạt 516,6 triệu USD (chiếm 19,7%). Trong số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư từ Việt Nam, Lào là điểm đến lớn nhất với 667,5 triệu USD (chiếm 25,5%), Campuchia đạt 486,5 triệu USD (chiếm 18,6%) và Ấn Độ đạt 323,9 triệu USD (chiếm 12,4%)./.

Sản xuất công nghiệp tám tháng tăng trưởng 11,9%, đạt mức kỷ lục nhiều năm Riêng trong tháng Tám, chỉ số IIP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và ước tính tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.