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Boeing nộp phạt 3,1 triệu USD vì hàng loạt vi phạm an toàn

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, Boeing đã can thiệp vào công việc của các giám sát viên an toàn; gây áp lực buộc một nhân viên ký xác nhận cho chiếc 737 MAX chưa đạt chuẩn để kịp tiến độ giao hàng.

Vân Anh
Máy bay của hãng Boeing. (Ảnh: THX/TTXVN)
Máy bay của hãng Boeing. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã phải nộp phạt 3,1 triệu USD cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vì hàng loạt vi phạm về an toàn. FAA yêu cầu Boeing nộp khoản phạt này vào tháng 9/2025 và hãng đã thanh toán vào tháng 1/2026 nhưng thông tin này đến nay mới được công bố.

Theo FAA, Boeing đã can thiệp vào công việc của các giám sát viên an toàn, đề nghị FAA phê duyệt hai máy bay không đủ điều kiện bay và gây áp lực buộc một nhân viên ký xác nhận cho chiếc 737 MAX chưa đạt chuẩn để kịp tiến độ giao hàng.

Từ tháng 9/2023 đến tháng 2/2024, FAA cũng phát hiện hàng trăm vi phạm về kiểm soát chất lượng tại nhà máy sản xuất dòng máy bay 737 của Boeing ở Renton, bang Washington và cơ sở của Spirit AeroSystems ở Wichita, bang Kansas.

Vụ việc xảy ra trên một máy bay của hãng hàng không Alaska Airlines năm 2024, khi một chiếc MAX 9 bị phát hiện thiếu bốn bu-lông quan trọng đã làm uy tín của Boeing sụt giảm nghiêm trọng.

Sau sự cố, dòng MAX 9 bị đình chỉ bay trong thời gian ngắn và FAA giới hạn số máy bay được sản xuất ở mức 38 chiếc mỗi tháng, trước khi dỡ bỏ hạn chế này vào tháng 10/2025.

Đến tháng 7/2026, FAA cho phép Boeing tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho toàn bộ dòng 737 MAX và 787 sau khi đánh giá dữ liệu và chất lượng sản xuất.

Thượng nghị sỹ Richard Blumenthal, người từng chủ trì điều tra sự cố Alaska Airlines, cho rằng mức phạt 3,1 triệu USD là quá thấp. Ông nhận định đối với Boeing, khoản tiền này chỉ như “chi phí kinh doanh” và không đủ sức ngăn chặn những hành vi nguy hiểm tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Boeing #Cục Hàng không Liên bang Mỹ #737 MAX #An toàn hàng không #Chất lượng sản xuất Mỹ
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