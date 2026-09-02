Yahoo tìm chỗ đứng mới trong kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo

Yahoo đang nỗ lực thu hút thế hệ người dùng trẻ (Gen Z) và tái khẳng định vị thế trong kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Dưới sự hậu thuẫn của quỹ đầu tư Apollo Global Management, hãng chuẩn bị ra mắt một công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ cùng hàng loạt sản phẩm tiêu dùng mới nhằm khôi phục thương hiệu.

Giám đốc điều hành (CEO) Jim Lanzone nhận định bề dày lịch sử từ khi thành lập vào năm 1994 mang lại cho Yahoo sự tín nhiệm mang phong cách "cổ điển" đối với người dùng trẻ.

Ông ví Yahoo như một "nguyên lão" của mạng Internet. Theo vị quản lý này, sự quen thuộc của một thương hiệu tiên phong như Yahoo sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh khi niềm tin của người dùng vào một số tập đoàn công nghệ trẻ tuổi hơn đang dần xói mòn.

Tâm điểm của chiến lược xoay trục là việc ra mắt "công cụ trả lời" tích hợp Trí tuệ Nhân tạo mang tên Scout vào cuối năm nay. Khác với các đối thủ chủ yếu đào tạo mô hình dựa trên dữ liệu thu thập từ web mở, Scout sẽ kết hợp thông tin trên mạng với kho lưu trữ nội dung độc quyền, dữ liệu người dùng và lịch sử tìm kiếm tích lũy suốt 30 năm của chính Yahoo trên nền công nghệ được cấp phép từ nhiều hãng Trí tuệ Nhân tạo khác nhau.

Đáng chú ý, hãng quyết định không cấp phép nội dung của mình cho các mô hình Trí tuệ Nhân tạo đối thủ. CEO Lanzone đánh giá các thỏa thuận giữa giới xuất bản và công ty Trí tuệ Nhân tạo hiện nay khó có thể tạo ra mô hình kinh doanh bền vững.

Nguồn thu của Scout sẽ dựa vào quảng cáo, với kỳ vọng các nhà tiếp thị sẽ dịch chuyển ngân sách từ tìm kiếm truyền thống sang kết quả do Trí tuệ Nhân tạo tạo ra.

Bên cạnh Scout, Yahoo tiếp tục mở rộng các dịch vụ tiêu dùng và đăng ký trả phí. Đầu năm nay, hãng đã ra mắt AlphaSpace, một nền tảng đầu tư kết hợp dữ liệu thị trường, tin tức và phân tích dành cho các nhà đầu tư bán lẻ, đồng thời vừa bổ sung thêm dữ liệu quyền chọn theo thời gian thực.

Mục tiêu hiện tại của Yahoo là chuyển đổi thành một tập đoàn công nghệ tiêu dùng tinh gọn, tập trung vào các thương hiệu chủ lực như tài chính, thể thao, tin tức và thư điện tử. Dù vẫn tiếp cận hàng trăm triệu người dùng, Yahoo vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Google và các đối thủ Trí tuệ Nhân tạo trong mảng tìm kiếm và các dịch vụ internet cốt lõi.

Ở thời kỳ đỉnh cao khi còn niêm yết, giá trị vốn hóa của Yahoo từng vượt 125 tỷ USD vào tháng 1/2000. Sau giai đoạn suy giảm kéo dài, Apollo đã chi khoảng 5 tỷ USD mua lại Yahoo cùng công ty cung cấp dịch vụ Internet AOL từ tập đoàn viễn thông đa quốc gia Verizon vào năm 2021.

Hiện có thông tin cho rằng Yahoo là ứng cử viên tiềm năng cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) hoặc bán lại vào năm tới.

Dù từ chối bình luận về các thương vụ tương lai, CEO Lanzone khẳng định tình hình kinh doanh của công ty hiện rất khỏe mạnh và mục tiêu cốt lõi lúc này là đưa Yahoo trở lại quỹ đạo của một doanh nghiệp tăng trưởng để thu hút giới đầu tư./.

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