Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất từ tháng 11/2023

Ngày 2/9, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao mới trong nhiều năm, khi những lo ngại về lạm phát và nợ công gây áp lực lên chi phí vay vốn của các chính phủ trên toàn cầu.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, mức tham chiếu chính cho các khoản vay thế chấp, vay mua ôtô và nợ thẻ tín dụng đã chạm mức 4,818%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm chưa đầy 1 điểm cơ bản xuống 5,259% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống 4,369%. (Một điểm cơ bản tương đương 0,01%, hay 1/100 của 1%; lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau).

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu cũng tăng trên toàn cầu khi các nhà đầu tư tiếp tục đòi hỏi mức bù rủi ro cao hơn để nắm giữ nợ chính phủ trung và dài hạn. Sự leo thang căng thẳng gần đây tại Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát sẽ trở nên dai dẳng, đồng thời các nhà giao dịch ngày càng kỳ vọng sẽ có các đợt tăng lãi suất trong tháng 9 tại Mỹ và các khu vực khác.

Ông Dan Coatsworth, Trưởng bộ phận thị trường tại AJ Bell, nhận định: "Các nhà đầu tư hiện đang đối mặt trực diện với 'con quái vật' lạm phát - thứ đe dọa sẽ trở nên mạnh hơn nếu không có hành động can thiệp.

Các ngân hàng trung ương thường tăng lãi suất để chống lạm phát, và kỳ vọng của thị trường về quy mô tăng lãi suất vẫn đang liên tục thay đổi. Trái phiếu đang tiến đến mức mà một số nhà đầu tư có thể muốn chốt mức lợi suất cao do biến động thị trường gần đây mang lại.

Tuy nhiên, điều có thể khiến họ chần chừ là kỳ vọng lợi suất sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu lãi suất tăng nhanh và mạnh; điều này có nghĩa là một số nhà đầu tư trái phiếu có thể đang chọn cách chờ đợi trước khi quyết định rót vốn."

Với việc lạm phát là mối quan tâm hàng đầu, các nhà đầu tư đang chú ý đến các dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này để có cái nhìn rõ hơn về tình hình nền kinh tế.

Vào ngày 2/9, công ty xử lý bảng lương ADP báo cáo rằng các doanh nghiệp tư nhân tại Mỹ đã tạo thêm 38.000 việc làm trong tháng 8; con số này thấp hơn mức 46.000 việc làm của tháng 7 (đã được điều chỉnh tăng) và thấp hơn mức dự báo 47.000 việc làm mà các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đưa ra.

Mặc dù Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) tại New York, ông John Williams, chia sẻ với CNBC vào ngày 2/9 rằng ông tin đợt tăng mạnh gần đây của lợi suất trái phiếu Kho bạc là hệ quả của một nền kinh tế vững mạnh, nhưng ông cũng cho biết Fed vẫn đang đánh giá các dữ liệu kinh tế mới được công bố và xem xét để quyết định việc tăng lãi suất.

Ông John Williams nhấn mạnh: "Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy liệu chính sách tiền tệ hiện tại đã đủ để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu trong một hoặc hai năm tới hay chưa, hay liệu cần phải có thêm các biện pháp khác để đạt được mục tiêu đó"./.

Mỹ tăng mua lại trái phiếu nhằm hạ nhiệt lợi suất và chi phí vay Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu dài hạn lên tối thiểu 4 tỷ USD mỗi đợt nhằm hạ nhiệt thị trường nợ và xoa dịu áp lực tăng lãi suất.

​