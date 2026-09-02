Giới lãnh đạo công nghệ hối thúc G20 đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Tại Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ngày 1/9 ở thành phố Chapel Hill, bang North Carolina (Mỹ), hai tỷ phú Mark Zuckerberg và Elon Musk nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải phát triển thêm các trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI) cũng như nguồn điện năng đáp ứng hạ tầng này.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị do Nhà Trắng tổ chức, ông chủ Tập đoàn Meta Mark Zuckerberg cho biết quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu đòi hỏi hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lao động có tay nghề, do nhu cầu đối với các trung tâm này rất lớn. Ông cũng chỉ ra thực tế hiện Meta không thể tìm đủ nhân lực có tay nghề cần thiết để xây dựng các trung tâm dữ liệu mà tập đoàn đang triển khai.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng khi các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện khổng lồ.

Ông Musk nhận định tình trạng thiếu hụt điện năng nghiêm trọng sẽ diễn ra ngay trong năm tới, đồng thời cho biết các công ty của tỷ phú này đang tự xây dựng các nguồn phát điện cần thiết để phục vụ cho các trung tâm dữ liệu của họ. Bên cạnh đó, ông Musk chỉ trích các quốc gia châu Âu vì chính sách quản lý chặt chẽ, gây kìm hãm sự đổi mới, sáng tạo công nghệ.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Google DeepMind, ông Demis Hassabis, đánh giá việc đạt được Trí tuệ Nhân tạo ở cấp độ như con người sẽ tạo ra tác động lớn gấp 10 lần cuộc cách mạng công nghiệp, đem lại cơ hội to lớn nhưng cần được triển khai một cách có trách nhiệm.

Sự kiện tại Chapel Hill do Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đồng chủ trì.

Đây là một phần trong chuỗi hội nghị cấp bộ trưởng do Mỹ tổ chức trên cương vị Chủ tịch G20 năm nay, hướng tới Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại thành phố Miami vào tháng 12 tới./.

Mỹ công bố các ưu tiên của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 Các chủ đề được thảo luận tại Hội nghị bao gồm việc chấm dứt lao động cưỡng bức, cập nhật nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN), phản đối việc “vũ khí hóa” thương mại lương thực.

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