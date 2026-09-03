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Đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Donald Trump được đưa vào lưu thông

Cục đúc tiền kim loại Mỹ bắt đầu bán những đồng xu có hình Tổng thống Trump trên trang web của cơ quan này từ trưa 2/9, với mức giá cao hơn hơn 50% so với mệnh giá.

Ngọc Quang
Bản thiết kế đồng xu 1 USD. (Ảnh: Bộ Tài chính Hoa Kỳ)
Bản thiết kế đồng xu 1 USD. (Ảnh: Bộ Tài chính Hoa Kỳ)

Cục đúc tiền kim loại Mỹ ngày 2/9 cho biết những đồng xu mệnh giá 1 USD mới có hình Tổng thống Donald Trump hiện đã được đưa vào lưu thông, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Mỹ một tổng thống còn sống xuất hiện trên tiền xu của Xứ sở Cờ hoa.

Những đồng xu có hình Tổng thống Trump, được phát hành nhằm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, lần đầu tiên được đề xuất vào năm ngoái và đã gây tranh cãi cũng như đặt ra những câu hỏi về tính hợp pháp của chúng.

Một mặt của đồng xu có hình khuôn mặt Tổng thống Trump và được khắc các dòng chữ “Liberty” (Tự do), “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa) và “1776-2026."

Mặt còn lại của đồng xu khắc hình đại bàng đang ngậm cành ôliu và những mũi tên trong móng vuốt, cùng một dải băng mang dòng chữ “E Pluribus Unum” (Từ nhiều, thành một).

Cục đúc tiền kim loại Mỹ bắt đầu bán những đồng xu có hình Tổng thống Trump trên trang web của cơ quan này từ trưa 2/9, với mức giá cao hơn hơn 50% so với mệnh giá.

Theo trang web của cơ quan này, một cuộn gồm 25 đồng xu có giá 61 USD, trong khi một túi 100 đồng xu có giá 154,50 USD.

Theo một đạo luật được thông qua vào năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ có thể đúc các đồng xu mệnh giá 1 USD trong năm 2026 để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, “với các thiết kế mang tính biểu tượng cho lễ kỷ niệm 250 năm của Mỹ.”

Các quan chức Bộ Tài chính đã bảo vệ thiết kế của đồng xu có hình Tổng thống Trump, lưu ý rằng hình ảnh Tổng thống Calvin Coolidge từng xuất hiện trên một đồng xu nhân dịp kỷ niệm 150 năm của nước Mỹ.

Năm 2005, Tổng thống George W. Bush ký Đạo luật Đồng xu 1 USD dành cho Tổng thống (Presidential $1 Coin Act), chỉ đạo Cục đúc tiền kim loại Mỹ phát hành một loạt đồng xu 1 USD tôn vinh các tổng thống Mỹ trong quá khứ, nhưng chỉ đối với những người đã qua đời ít nhất 2 năm.

Cục đúc tiền kim loại Mỹ đã đình chỉ việc phát hành các đồng xu tổng thống này vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)
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