Trung Quốc siết an toàn trình diễn pháo hoa quy mô lớn

Trung Quốc đã ban hành tiêu chuẩn mới về an toàn vận hành các màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn, nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo đảm an toàn tại các lễ hội, sự kiện du lịch và chương trình văn hóa về đêm trên cả nước.

Theo thông báo ngày 2/9 của Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc, các quy định sửa đổi sẽ thay thế những quy định hiện hành. Quy định mới được xây dựng với sự phối hợp của Bộ Công an Trung Quốc, nhằm thống nhất các yêu cầu về an toàn trong thiết kế, vận hành và quản lý các màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn tại các lễ hội, sự kiện văn hóa và du lịch.

Theo tiêu chuẩn mới, các màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn được phân thành 5 cấp, từ cấp 1 đến cấp 5, dựa trên quy mô, số lượng pháo hoa tầm cao và các loại pháo hoa chuyên dụng được sử dụng. Mỗi cấp độ đi kèm các yêu cầu tương ứng về trình độ, năng lực của đơn vị vận hành và nhân viên kỹ thuật, qua đó xác định rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức trình diễn.

Tiêu chuẩn cũng quy định khoảng cách an toàn tối thiểu đối với khán giả và siết chặt các quy trình vận hành. Trong đó, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật về cố định, góc lắp đặt ống phóng, đồng thời quy định cụ thể về lắp đặt, kiểm tra hệ thống dây dẫn và kích hoạt pháo hoa.

Màn trình diễn pháo hoa đón năm mới tại Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 1/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngoài ra, các quy định về ứng phó khẩn cấp cũng được tăng cường. Theo đó, màn trình diễn phải được tạm dừng hoặc chấm dứt trong các trường hợp như sức gió vượt cấp 6 (trên thang đo 18 cấp, từ 0-17, với cấp 17 là mức cao nhất), xuất hiện mưa lớn đột ngột hoặc giông bão, hoặc xảy ra sự cố như pháo phát nổ bên trong ống phóng hay thiết bị phóng bị đổ.

Tiêu chuẩn mới cũng yêu cầu các địa điểm lưu trữ pháo hoa tạm thời phải có nhân viên trực 24/24 giờ. Nhân viên chỉ được phép vào khu vực trình diễn để dọn dẹp sau khi chương trình kết thúc ít nhất 30 phút.

Bước đi nói trên cũng nằm trong nỗ lực rộng hơn của Trung Quốc nhằm tăng cường quản lý an toàn đối với các sự kiện công cộng quy mô lớn, với các quy định rõ ràng hơn về năng lực của đơn vị vận hành, đánh giá rủi ro và quy trình ứng phó khẩn cấp, qua đó giảm thiểu tai nạn và xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Tiêu chuẩn mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2027./.

Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Số nạn nân thiệt mạng tăng lên 37 người Vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h43 chiều 4/5 tại cơ sở sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh ở Lưu Dương. Tính đến trưa 8/5, cơ quan chức năng sở tại xác nhận 37 người thiệt mạng và 51 người bị thương.