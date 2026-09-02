SoftBank thử nghiệm thành công “trạm gốc bay” đầu tiên tại Nhật Bản

Ngày 2/9, “gã khổng lồ” SoftBank thông báo đã thử nghiệm thành công công nghệ “trạm gốc bay” đầu tiên tại Nhật Bản, truyền sóng vô tuyến xuống mặt đất từ máy bay không người lái bay ở tầng bình lưu.

Công nghệ này dự kiến sẽ được sử dụng làm phương thức liên lạc trong các trường hợp xảy ra thảm họa như động đất và bão lũ, cũng như ở các vùng hẻo lánh. Softbank đặt mục tiêu thương mại hóa từ năm 2027.

Cuộc thử nghiệm sử dụng công nghệ HAPS (Nền tảng thông tin liên lạc tầng bình lưu). Sau khi phóng một máy bay không người lái hình khinh khí cầu ở Mỹ, Softbank đã cho máy bay này bay trên bầu trời xung quanh thành phố Muroto thuộc tỉnh Kochi từ ngày 23-24/8, để xác nhận xem các cuộc gọi thoại, bao gồm cả cuộc gọi khẩn cấp, cuộc gọi video và liên lạc với máy bay không người lái có khả thi hay không.

Trạm HAPS có thể duy trì hoạt động ở tầng bình lưu, ở độ cao khoảng 20 km so với mặt đất, trong thời gian từ vài tháng đến nửa năm. Trạm của SoftBank được thiết kế để mỗi chiếc có thể phủ sóng một khu vực có đường kính lên tới 200 km.

Việc liên lạc từ tầng bình lưu mang lại những lợi thế riêng so với cơ sở hạ tầng liên lạc hiện có. Trong khi các vệ tinh liên lạc quỹ đạo thấp (LEO) như Starlink của SpaceX truyền sóng vô tuyến từ quỹ đạo ở độ cao hơn 300 km, HAPS truyền sóng vô tuyến xuống mặt đất từ tầng bình lưu ở độ cao khoảng 20 km. Nhờ đó, HAPS được cho là có thể cung cấp dịch vụ liên lạc chất lượng cao và dung lượng lớn, gần tương đương với các trạm cơ sở trên mặt đất.

SoftBank dự định mở rộng phạm vi phủ sóng và thời gian bay vào năm 2027, và bắt đầu cung cấp dịch vụ này như một dịch vụ liên lạc doanh nghiệp trong điều kiện bình thường.

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các tập đoàn viễn thông lớn của Nhật Bản để thương mại hóa dịch vụ liên lạc tầng bình lưu đang ngày càng gay gắt, NTT Docomo cũng có kế hoạch tiến hành các thử nghiệm tương tự tại khu vực Noto thuộc tỉnh Ishikawa trong tháng 9.

Việc gián đoạn liên lạc trong các thảm họa từ lâu đã là một thách thức. Khi các trạm gốc trên mặt đất bị hư hại do động đất hoặc sóng thần, khả năng truyền sóng vô tuyến từ trạm HAPS bay ở tầng bình lưu sẽ cho phép nhanh chóng khôi phục các phương thức liên lạc ở các khu vực bị ảnh hưởng. Công nghệ này cũng đang thu hút sự chú ý như một hướng đi để cung cấp dịch vụ liên lạc cho các vùng núi, đảo xa xôi và các khu vực khác nơi khó phát triển cơ sở hạ tầng trên mặt đất.

Để thương mại hóa, vẫn còn những thách thức kỹ thuật cần được giải quyết, bao gồm vận hành máy bay trong thời gian dài, thích ứng với điều kiện thời tiết và nguồn cung cấp sóng vô tuyến ổn định.

Tuy nhiên, thử nghiệm thành công đầu tiên này là một bước quan trọng hướng tới hiện thực hóa cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc chống chịu thảm họa./.

SoftBank rót 75 tỷ euro xây dựng siêu hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo tại Pháp Tập đoàn SoftBank Masayoshi sẽ giải ngân 45 tỷ euro từ nay đến năm 2031 để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại miền Bắc nước Pháp; đây là dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ.

​