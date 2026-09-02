Thế giới

Châu Á-TBD

SoftBank thử nghiệm thành công “trạm gốc bay” đầu tiên tại Nhật Bản

Công nghệ này dự kiến được sử dụng làm phương thức liên lạc trong các trường hợp xảy ra thảm họa như động đất và bão lũ, cũng như ở các vùng hẻo lánh. Softbank đặt mục tiêu thương mại hóa từ năm 2027.

Xuân Giao
Biểu tượng của tập đoàn viễn thông SoftBank tại một tòa nhà ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng của tập đoàn viễn thông SoftBank tại một tòa nhà ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/9, “gã khổng lồ” SoftBank thông báo đã thử nghiệm thành công công nghệ “trạm gốc bay” đầu tiên tại Nhật Bản, truyền sóng vô tuyến xuống mặt đất từ máy bay không người lái bay ở tầng bình lưu.

Công nghệ này dự kiến sẽ được sử dụng làm phương thức liên lạc trong các trường hợp xảy ra thảm họa như động đất và bão lũ, cũng như ở các vùng hẻo lánh. Softbank đặt mục tiêu thương mại hóa từ năm 2027.

Cuộc thử nghiệm sử dụng công nghệ HAPS (Nền tảng thông tin liên lạc tầng bình lưu). Sau khi phóng một máy bay không người lái hình khinh khí cầu ở Mỹ, Softbank đã cho máy bay này bay trên bầu trời xung quanh thành phố Muroto thuộc tỉnh Kochi từ ngày 23-24/8, để xác nhận xem các cuộc gọi thoại, bao gồm cả cuộc gọi khẩn cấp, cuộc gọi video và liên lạc với máy bay không người lái có khả thi hay không.

Trạm HAPS có thể duy trì hoạt động ở tầng bình lưu, ở độ cao khoảng 20 km so với mặt đất, trong thời gian từ vài tháng đến nửa năm. Trạm của SoftBank được thiết kế để mỗi chiếc có thể phủ sóng một khu vực có đường kính lên tới 200 km.

Việc liên lạc từ tầng bình lưu mang lại những lợi thế riêng so với cơ sở hạ tầng liên lạc hiện có. Trong khi các vệ tinh liên lạc quỹ đạo thấp (LEO) như Starlink của SpaceX truyền sóng vô tuyến từ quỹ đạo ở độ cao hơn 300 km, HAPS truyền sóng vô tuyến xuống mặt đất từ tầng bình lưu ở độ cao khoảng 20 km. Nhờ đó, HAPS được cho là có thể cung cấp dịch vụ liên lạc chất lượng cao và dung lượng lớn, gần tương đương với các trạm cơ sở trên mặt đất.

SoftBank dự định mở rộng phạm vi phủ sóng và thời gian bay vào năm 2027, và bắt đầu cung cấp dịch vụ này như một dịch vụ liên lạc doanh nghiệp trong điều kiện bình thường.

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các tập đoàn viễn thông lớn của Nhật Bản để thương mại hóa dịch vụ liên lạc tầng bình lưu đang ngày càng gay gắt, NTT Docomo cũng có kế hoạch tiến hành các thử nghiệm tương tự tại khu vực Noto thuộc tỉnh Ishikawa trong tháng 9.

Việc gián đoạn liên lạc trong các thảm họa từ lâu đã là một thách thức. Khi các trạm gốc trên mặt đất bị hư hại do động đất hoặc sóng thần, khả năng truyền sóng vô tuyến từ trạm HAPS bay ở tầng bình lưu sẽ cho phép nhanh chóng khôi phục các phương thức liên lạc ở các khu vực bị ảnh hưởng. Công nghệ này cũng đang thu hút sự chú ý như một hướng đi để cung cấp dịch vụ liên lạc cho các vùng núi, đảo xa xôi và các khu vực khác nơi khó phát triển cơ sở hạ tầng trên mặt đất.

Để thương mại hóa, vẫn còn những thách thức kỹ thuật cần được giải quyết, bao gồm vận hành máy bay trong thời gian dài, thích ứng với điều kiện thời tiết và nguồn cung cấp sóng vô tuyến ổn định.

Tuy nhiên, thử nghiệm thành công đầu tiên này là một bước quan trọng hướng tới hiện thực hóa cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc chống chịu thảm họa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#SoftBank #trạm gốc bay #HAPS #liên lạc #thảm họa #công nghệ không gian #nhật bản Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục cải tổ nội các

Việc Hàn Quốc cải tổ nội các nhằm tăng cường tính năng động, chuyên môn trong điều hành để tạo ra những thay đổi thiết thực với đời sống người dân và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đoàn Việt Nam tại cuộc gặp. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vươn tầm toàn cầu

Từ ngày 31/8-1/9, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của SCO diễn ra tại Kyrgyzstan, theo đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị SCO mở rộng.