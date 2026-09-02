Nhiều chủ doanh nghiệp nước ngoài rời Nhật Bản do quy định thị thực nghiêm ngặt

Gần 1.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản bằng thị thực “Quản lý kinh doanh” (Business Manager Visa) đã rời khỏi nước này trong nửa đầu năm 2026, gần gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi Chính phủ Nhật Bản siết chặt các yêu cầu vào mùa Thu năm ngoái.

Theo phân tích của Nikkei dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản, tổng cộng 953 người có visa Quản lý kinh doanh đã rời Nhật Bản mà không thực hiện các thủ tục cần thiết để nhập cảnh trở lại.

Các thị thực này được cấp cho chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý cấp cao người nước ngoài đang điều hành doanh nghiệp tại nước này. Số liệu thống kê hàng tháng duy trì ở mức hai chữ số cho đến mùa Thu năm 2025 trước khi tăng vọt lên 114 vào tháng 12/2025 và dao động trong khoảng từ 100 đến 200 cho đến tháng 6/2026.

Tháng 10/2025, cơ quan quản lý đã nâng mức vốn kinh doanh tối thiểu để đủ điều kiện xin visa kinh doanh lên 30 triệu yen (187.000 USD) từ mức 5 triệu yen trước đây. Cơ quan này cũng bắt đầu yêu cầu tối thiểu ba năm kinh nghiệm quản lý hoặc bằng thạc sỹ trở lên, cùng với trình độ tiếng Nhật nhất định và ít nhất một nhân viên thường trực.

Động thái này được đưa ra nhằm ứng phó với sự gia tăng số lượng người sở hữu visa quản lý doanh nghiệp, với mức tăng khoảng 70% trong vòng 5 năm, lên 46.781 người vào cuối năm 2025.

Tháng 6/2026, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Hiroshi Hiraguchi cho biết: “Tiêu chuẩn xét duyệt của chúng tôi nới lỏng hơn so với các hệ thống tương tự ở các quốc gia khác. Có ý kiến cho rằng điều đó đã bị lạm dụng như một cách để nhập cư vào đây. Và cũng có những trường hợp kiểm tra tình trạng cư trú cho thấy các công ty không hề thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.”

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản cho hay sẽ cho phép gia hạn visa hiện có đến tháng 10/2028 ngay cả đối với những người không đáp ứng các yêu cầu mới, và có thể xa hơn nữa nếu “có triển vọng đáp ứng các tiêu chí cấp phép sửa đổi.” Mặt khác, một số nhà quan sát cho rằng bên cạnh những thay đổi về visa, Nhật Bản đang kiểm tra kỹ lưỡng hơn chính các doanh nghiệp.

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản đã ghi nhận mức giảm 96% số đơn xin thị thực kinh doanh trong 5 tháng sau khi áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn, so với 5 tháng trước đó.

Sự gia tăng số lượng người nước ngoài xuất cảnh khỏi Nhật Bản do các quy định về thị thực cho thấy những tác động tiêu cực cũng đang ảnh hưởng đến những người nước ngoài đang kinh doanh tại Nhật Bản.

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Tokyo Shoko Research, trong số 143.367 công ty nước ngoài được thành lập tại Nhật Bản năm 2024, chỉ có 1.491 công ty có vốn điều lệ ít nhất 30 triệu yen.

Chuyên gia Kenji Goto của Tokyo Shoko đánh giá: “Các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu mới. Nếu người nước ngoài đóng cửa kinh doanh, điều này có thể ảnh hưởng đến các công ty Nhật Bản đã bán nguyên vật liệu hoặc cho họ thuê văn phòng”./.

Nhật Bản tăng mạnh lệ phí cấp thị thực từ tháng 7 Theo quyết định vừa được công bố ngày 19/6, lệ phí cấp thị thực nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 lên 15.000 yen (khoảng 90 USD) và phí cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 lên 30.000 yen.

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