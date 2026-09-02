Ai Cập điều tra vụ lật xe buýt khiến 22 người thiệt mạng

Ngày 2/9, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã yêu cầu thành lập một ủy ban kỹ thuật để điều tra vụ tai nạn xe buýt xảy ra trước đó cùng ngày trên tuyến đường Dahab-Nuweiba ở Nam Sinai, khiến 22 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ủy ban này bao gồm Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, chính quyền tỉnh Nam Sinai và Cơ quan Kiểm soát hành chính. Ủy ban sẽ xác định nguyên nhân vụ tai nạn, bao gồm an toàn của phương tiện, tình trạng của tài xế và điều kiện đường sá.

Trước đó cùng ngày, các cơ quan chức năng Ai Cập cho biết vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt bị lật trên đường Dahab-Nuweiba ở Nam Sinai, gần khu vực Al-Saada. Các đội y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sơ cứu và đưa người bị thương đến các cơ sở y tế.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel-Ghaffar chỉ đạo cung cấp mức độ chăm sóc y tế cao nhất cho những người bị thương, đồng thời bảo đảm đầy đủ thuốc men và trang thiết bị cần thiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan, ông Fouad Majali, cho biết thông tin ban đầu từ Đại sứ quán Jordan tại Cairo cho thấy xe buýt chở hành khách Jordan và Ai Cập. Bộ Ngoại giao Jordan xác nhận một số công dân Jordan nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương.

Theo đánh giá ban đầu của lực lượng chức năng, vụ việc là một trong những tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Ai Cập từ đầu năm đến nay. Trước đó, ngày 11/8, một vụ va chạm giữa hai xe chở công nhân tại tỉnh Ismailia khiến 18 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Nội các Ai Cập đã phê duyệt các hình phạt giao thông nghiêm khắc hơn đối với hành vi chạy quá tốc độ, lái xe không có giấy phép và các vi phạm khác, nhằm góp phần giảm thiểu số người thiệt mạng do tai nạn giao thông./.

Xe buýt lật khiến nhiều người thương vong tại Brazil Sở Cứu hỏa bang Rio de Janeiro cho biết tai nạn xảy ra vào sáng sớm cùng ngày ở gần thành phố Petrópolis, một đô thị miền núi nằm ở phía Bắc Rio de Janeiro.

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