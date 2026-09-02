WFP cắt giảm một nửa viện trợ lương thực tại Bờ Tây do thiếu kinh phí

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đang phải cắt giảm 50% số người Palestine tại Bờ Tây được hỗ trợ lương thực do thiếu hụt nguồn tài chính, trong bối cảnh nhu cầu cứu trợ tại vùng lãnh thổ này tiếp tục gia tăng.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Chương trình Lương thực Thế giới ngày 1/9 cho biết chương trình hiện chỉ có khả năng duy trì hỗ trợ cho khoảng 200.000 người, giảm một nửa so với mức 400.000 người được tiếp cận viện trợ trước đó.

Chương trình Lương thực Thế giới cho biết nhu cầu về lương thực tại Bờ Tây đã tăng gấp đôi kể từ năm 2023, trong khi ước tính khoảng 900.000 người đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Phân tích an ninh lương thực hàng quý mới nhất của Chương trình Lương thực Thế giới cho thấy 76% hộ gia đình tại Bờ Tây đã chứng kiến thu nhập sụt giảm đáng kể.

Trong khi đó, giá thực phẩm và nhiên liệu tại đây vẫn thuộc nhóm cao nhất khu vực Trung Đông, khiến nhiều gia đình buộc phải bán tài sản, đồng thời cắt giảm cả số lượng lẫn chất lượng bữa ăn để duy trì cuộc sống.

Theo Cục Thống kê Trung ương Palestine, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên hiện ở mức 27,9%. Thu nhập bình quân mỗi ngày chỉ khoảng 134,3 shekel Israel (44,33 USD), tương đương hơn một nửa mức lương tối thiểu hằng ngày tại Israel, hiện ở mức 257,75 shekel.

Ông Shaun Hughes, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại các vùng lãnh thổ Palestine, cho biết Chương trình Lương thực Thế giới lẽ ra cần mở rộng hoạt động để hỗ trợ thêm nhiều người, nhưng tình trạng thiếu kinh phí đang buộc tổ chức phải đưa ra những quyết định khó khăn, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương nhất và cắt giảm hỗ trợ đối với những người khác dù nhu cầu vẫn rất lớn. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp tăng cường hỗ trợ cho người Palestine.

Tình trạng thiếu kinh phí cũng ảnh hưởng đến hoạt động cứu trợ của Chương trình Lương thực Thế giới tại Dải Gaza. Hồi tháng 7, tổ chức này đã giảm 40% giá trị khoản hỗ trợ bằng tiền mặt dành cho khoảng 375.000 người.

Chương trình Lương thực Thế giới không đề cập trong thông báo mới nhất đến việc sau các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, giấy phép lao động tại Israel của khoảng 140.000 người Palestine đã bị thu hồi. Động thái này được cho là góp phần làm gia tăng áp lực kinh tế đối với nhiều hộ gia đình Palestine./.

Afghanistan đối mặt khủng hoảng lương thực nghiêm trọng do thiếu hụt viện trợ Do thiếu kinh phí, Liên hợp quốc chỉ có thể hỗ trợ lương thực cho chưa tới 10%, khiến phần lớn người dân Afghanistan rơi vào tình cảnh không được tiếp cận nguồn cứu trợ cần thiết.

​