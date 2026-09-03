Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm 6 người mất tích trong vụ lật tàu ngoài khơi Busan

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Busan (Hàn Quốc) ngày 3/9 tiếp tục triển khai chiến dịch tìm kiếm 6 thành viên thủy thủ đoàn mất tích sau vụ lật tàu kéo ngoài khơi thành phố cảng này một ngày trước đó. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm xuyên đêm chưa ghi nhận kết quả.

Thông tin từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Busan cho biết hoạt động tìm kiếm được tiến hành từ 19 giờ ngày 2/9 đến 6 giờ sáng 3/9 (giờ địa phương) bằng pháo sáng nhằm tăng khả năng phát hiện người mất tích trong điều kiện ban đêm. Khu vực tìm kiếm rộng khoảng 25km và dài 12km được chia thành 15 khu vực.

Tổng cộng 19 tàu cứu hộ được huy động, gồm 11 tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển, 4 tàu Hải quân và 4 tàu của chính quyền thành phố Busan và lực lượng cứu hỏa.

Khoảng 270 quả pháo sáng, trong đó 30 quả do Lực lượng Bảo vệ bờ biển và 240 quả do Không quân Hàn Quốc triển khai, đã được sử dụng để chiếu sáng khu vực.

Hải quân Hàn Quốc cũng đưa phương tiện điều khiển từ xa dưới nước (ROV) từ một tàu khu trục lớp Gwangyang tham gia tìm kiếm dưới biển. Ba máy bay, gồm một máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển và hai máy bay của Không quân, được huy động hỗ trợ hoạt động tìm kiếm trên không.

Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do gió mạnh và dòng chảy trên biển, mặc dù nhiệt độ nước tương đối cao. Theo Cẩm nang Tìm kiếm và Cứu hộ Hàng hải và Hàng không Quốc tế, trong điều kiện nhiệt độ nước từ 20 độ C trở lên, thời gian sống sót tối đa của người gặp nạn trên biển có thể kéo dài hơn 40 giờ. Nhiệt độ nước tại vùng biển gần đảo Oryukdo chiều 2/9 được ghi nhận ở mức 25,1 độ C.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ 29 ngày 2/9, khi tàu kéo đăng ký tại Busan, có trọng tải 286 tấn, bị lật cách đảo Oryukdo khoảng 9km về phía Đông trong lúc đang kéo một tàu thương mại.

Tàu kéo chìm hoàn toàn vào khoảng 15 giờ 27, khoảng hai giờ sau khi bị lật. Trên tàu có 8 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 6 người Hàn Quốc và 2 người Indonesia.

Một thuyền viên Indonesia được một tàu buôn cứu sống, trong khi một thuyền viên Hàn Quốc được phát hiện bất tỉnh trên tàu và được đưa tới bệnh viện nhưng sau đó tử vong. Sáu người còn lại vẫn mất tích.

Nhà chức trách Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm trên biển và dưới nước, đồng thời điều tra nguyên nhân khiến tàu kéo bị lật./.

Lật tàu chở gần 300 người ngoài khơi Cộng hòa Cyprus Một tàu chở khách đã bị lật không lâu sau khi rời cảng ở thành phố Kyrenia, miền Bắc Cộng hòa Cyprus vào chiều 30/8 theo giờ địa phương.