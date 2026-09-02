Đời sống

Indonesia: Khói mù cháy rừng buộc 1,4 triệu học sinh phải học trực tuyến

Tây Kalimantan là địa phương có số học sinh phải chuyển sang học trực tuyến lớn nhất, với khoảng 1,1 triệu em, đồng thời là tỉnh ghi nhận diện tích cháy rừng lớn nhất Indonesia từ đầu năm đến nay.

Minh Hưởng-Nguyễn Hằng
Khói bốc lên từ đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khói bốc lên từ đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hàng triệu học sinh tại 6 tỉnh của Indonesia đã phải chuyển sang học trực tuyến do chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng bởi khói mù từ các vụ cháy rừng và cháy đất.

Quan chức Bộ Giáo dục nước này, ông Gogot Suharwoto cho biết tính đến ngày 2/9, khoảng 1,43 triệu học sinh tại 12.874 trường học thuộc 6 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cháy rừng đã phải học từ xa.

Các địa phương này gồm Riau, Jambi và Nam Sumatra trên đảo Sumatra, cùng Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan trên đảo Borneo.

Tây Kalimantan là địa phương có số học sinh phải chuyển sang học trực tuyến lớn nhất, với khoảng 1,1 triệu em, đồng thời là tỉnh ghi nhận diện tích cháy rừng lớn nhất Indonesia từ đầu năm đến nay.

Việc học trực tuyến được triển khai từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 và sẽ được đánh giá lại 3 ngày một lần. Quyết định chuyển sang hình thức học từ xa được căn cứ vào Chỉ số Tiêu chuẩn Ô nhiễm Không khí (ISPU) tại từng khu vực.

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Khói mù do cháy rừng và cháy đất tại Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo ông Gogot, các trường sẽ chuyển sang học trực tuyến khi chỉ số này vượt 200. Số liệu của Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho thấy phần lớn các khu vực tại Kalimantan ghi nhận chỉ số ô nhiễm vượt 200 trong ngày 2/9, trong đó một số nơi vượt ngưỡng 1.000. Khu vực Đông Nam Pontianak, thuộc tỉnh Tây Kalimantan, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với chỉ số lên tới 1.023. Theo hệ thống phân loại chất lượng không khí của Indonesia, mức trên 300 được xếp vào nhóm “nguy hiểm.”

Trong khi đó, cháy rừng và cháy đất tại Indonesia đang tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Số liệu của Bộ Lâm nghiệp cho thấy khoảng 200.000 ha đất đã bị thiêu rụi trong 7 tháng đầu năm nay, trong đó diện tích cháy tăng gần gấp đôi chỉ riêng trong tháng 7.

Từ ngày 1/9, Vườn quốc gia núi Rinjani thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia đã hạn chế một số hoạt động du lịch, trong bối cảnh nguy cơ cháy rừng gia tăng vào mùa khô.

Theo chỉ thị của cơ quan bảo tồn thuộc Bộ Lâm nghiệp, quyết định hạn chế áp dụng đối với hoạt động leo núi, các nghi lễ, tôn giáo, cùng các hoạt động văn hóa, xã hội và nghiên cứu. Ban quản lý vườn quốc gia sẽ tăng cường an ninh, tuần tra và kiểm soát việc ra vào, đồng thời kiểm tra hành lý của du khách để phát hiện các nguồn có nguy cơ gây cháy.

* Cùng ngày 1/9, Chính phủ Peru ra sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại 893 quận, huyện thuộc 23 khu vực, do nguy cơ mưa lớn liên quan đến hiện tượng El Nino giai đoạn 2026-2027.

Sắc lệnh được công bố trên công báo El Peruano nhằm phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do "nguy cơ rất cao" xảy ra mưa lớn trong những tháng tới.

Theo đó, các chính quyền địa phương sẽ triển khai kế hoạch ứng phó với sự điều phối kỹ thuật và giám sát của Viện Phòng vệ Dân sự Quốc gia, cùng sự hỗ trợ của các bộ, ban ngành liên quan cũng như các tổ chức công và tư.

Chính phủ cho biết quyết định được đưa ra dựa trên các báo cáo cho rằng năng lực ứng phó của chính quyền địa phương còn hạn chế, do đó cần có sự hỗ trợ của quốc gia về vấn đề kỹ thuật và hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cháy rừng #học trực tuyến #ô nhiễm #Indonesia #Peru #khẩn cấp Indonesia
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