Sản xuất công nghiệp tám tháng tăng trưởng 11,9%, đạt mức kỷ lục nhiều năm

Cục Thống kê công bố ngày 3/9 cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tám tháng năm 2026 tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất của giai đoạn tám tháng trong nhiều năm qua.

Riêng trong tháng Tám, chỉ số IIP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và ước tính tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn vào quy mô địa phương, tốc độ tăng IIP tháng Tám so với tháng trước ghi nhận sự bứt phá ở nhiều trung tâm công nghiệp lớn, như Thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,3%, Cần Thơ tăng 4,2%, Đồng Nai tăng 4%, Hải Phòng tăng 3,9%, Bắc Ninh tăng 2,9%, Đà Nẵng tăng 2,8% và Vĩnh Long tăng 0,7%. Ở chiều ngược lại, một số địa phương ghi nhận chỉ số điều chỉnh là Quảng Ngãi giảm 1,7% và Quảng Ninh giảm 2,8%.

Xét theo ngành kinh tế trong tháng Tám so với cùng kỳ năm trước, ngành khai khoáng tăng cao nhất với 18,5%; Ngành chế biến, chế tạo tăng 14,6%; Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,8%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%.

Tính chung tám tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực chính khi tăng 12,5% (so với mức tăng 10% của cùng kỳ năm 2025), đóng góp tới 9,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành khai khoáng tăng 8,1% (cùng kỳ giảm 2,1%), đóng góp 1,3 điểm phần trăm; Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,1% (cùng kỳ tăng 5%), đóng góp 0,9 điểm phần trăm; Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,4% (cùng kỳ tăng 8,8%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Đối với các ngành công nghiệp trọng điểm cấp II trong tám tháng, nhiều ngành ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước, như sản xuất kim loại tăng 22,4%, sản xuất đồ uống tăng 16,4%, sản xuất xe có động cơ tăng 15,9%, sản xuất thiết bị điện tăng 14,6%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 13,9%…

Về bức tranh địa phương, chỉ số IIP tám tháng với cùng kỳ năm trước đã tăng đồng loạt ở cả 34 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, nhiều địa phương đạt tốc độ tăng cao ở ngành chế biến, chế tạo như Hà Tĩnh tăng 38%, Quảng Ninh tăng 31,8%, Ninh Bình tăng 26,1%, Nghệ An tăng 25,7%, Thái Nguyên tăng 22,6%, Phú Thọ tăng 22,1%. Ngành sản xuất và phân phối điện cũng tăng mạnh tại Hà Tĩnh (tăng 51,4%), Phú Thọ (tăng 18,7%), Bắc Ninh (tăng 12,8%).

Ngược lại, chỉ số tăng thấp do ngành chế biến, chế tạo tăng chậm tại Lạng Sơn (tăng 2,1%), Lào Cai (tăng 4,9%); Ngành điện tăng thấp tại Gia Lai (tăng 0,5%), Lai Châu (tăng 4,2%). Ngành khai khoáng ghi nhận mức giảm sâu ở một số nơi như Cần Thơ giảm 48,9%, Đà Nẵng giảm 46%, Tuyên Quang giảm 7,9% và Gia Lai giảm 0,1%.

Sự phục hồi của hoạt động sản xuất đã kéo theo tín hiệu tích cực về việc làm. Tại thời điểm 1/8, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm trước. Phân theo lĩnh vực, ngành chế biến, chế tạo ghi nhận lao động tăng 1% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ; Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng tương ứng 0,1% và 5%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giữ nguyên so với tháng trước nhưng tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ngành khai khoáng ghi nhận quy mô lao động giảm 0,1% so với tháng trước và giảm 0,7% so với cùng thời điểm năm 2025./.

Kinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số Những tín hiệu tích cực từ nhiều địa phương, cùng đà tăng của sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, đầu tư và tiêu dùng, đang tạo thêm nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.