Fed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 2/9 cảnh báo dù triển vọng tổng thể của nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn ở mức tích cực, những bất ổn gia tăng từ giá năng lượng đắt đỏ, xung đột tại Trung Đông và áp lực lạm phát kéo dài đang ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của người tiêu dùng và giới doanh nghiệp.

Trong báo cáo Sách Be về tình hình kinh tế mới nhất, Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.

Lạm phát cao khiến phần lớn người dân Mỹ trở nên đặc biệt nhạy cảm về giá, dẫn đến sự phân hóa rõ rệt trong nền kinh tế theo mô hình chữ K - nơi các hộ gia đình thu nhập thấp buộc phải cắt giảm chi tiêu, trong khi nhóm có thu nhập cao vẫn duy trì mức tiêu dùng tăng trưởng ổn định.

Chỉ số đo lường lạm phát ưa thích của Fed đạt ở mức 3,7% trong tháng 7/2026. Dù giảm nhẹ so với mức đỉnh 3 năm là 4,1% ghi nhận vào tháng 5/2026, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu dài hạn 2% mà Fed đã bỏ lỡ trong hơn 5 năm qua. Diễn biến này khiến sức mua của các hộ gia đình Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng.

Tình trạng giá cả đắt đỏ đang trở thành áp lực lớn đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội tại kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2026.

Tổng thống Trump liên tục gia tăng chỉ trích đối với sự độc lập của Fed, gia tăng áp lực yêu cầu cơ quan này giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bất chấp lạm phát vẫn ở mức cao.

Áp lực giá cả leo thang tại Mỹ phần lớn xuất phát từ cuộc chiến tại Trung Đông, khiến các tuyến đường thương mại dầu khí huyết mạch bị nghẽn mạch nghiêm trọng do các đòn phản công từ phía Iran.

Theo ghi nhận của Fed, giá cả đã tăng lên tại toàn bộ 12 khu vực quản lý, trong đó 2/3 số khu vực ghi nhận mức tăng vừa phải. Chi phí đầu vào duy trì ở mức cao trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, song hoạt động sản xuất trên toàn quốc vẫn ghi nhận điểm sáng nhờ sự bùng nổ các đơn hàng liên quan đến trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp quốc phòng.

Báo cáo này được công bố ngay trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra vào giữa tháng 9/2026. Giới quan sát thị trường dự báo ngân hàng trung ương Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Trước đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh từng nhận định cơ quan này vẫn còn nhiều việc phải làm khi các chỉ số lạm phát cốt lõi chưa xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng./.

Mỹ: Tăng trưởng kinh tế sẽ giúp giải quyết nợ công 40.000 tỷ USD Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tình trạng nợ đã kéo dài nhiều thập niên và nhấn mạnh chính quyền đang thúc đẩy tăng trưởng, sản xuất trong nước, năng lượng và đầu tư.