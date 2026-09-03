Gần 206,4 nghìn doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường trong tám tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê công bố về tình hình đăng ký doanh nghiệp với gần 206,4 nghìn doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường trong tám tháng năm 2026, đồng thời phản ánh tính đa chiều trong nền kinh tế.

Cụ thể hơn, trong tháng Tám, cả nước có gần 12,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 189,4 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 60,4 nghìn lao động. So với tháng Bảy, số lượng doanh nghiệp giảm 14,4%, số lao động giảm 26,4%, nhưng vốn đăng ký lại tăng 13,9%.

So với cùng kỳ năm trước, tháng Tám ghi nhận sự sụt giảm ở cả ba chỉ tiêu khi số doanh nghiệp giảm 40,5%, vốn đăng ký giảm 41,9% và số lao động giảm 43,5%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 33,2% so với tháng trước và giảm 2,3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cả nước có gần 9,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 6,5% so với tháng trước và giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Về tình hình rút lui khỏi thị trường trong tháng Tám, có 5.322 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 39,0% so với tháng trước và giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2025; 7.566 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 27,1% so với tháng trước nhưng tăng 10,1% so với cùng kỳ; Và, 9.631 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,6% so với tháng trước và tăng tới 151,2% so với cùng kỳ.

Tính chung tám tháng năm 2026, quy mô gia nhập thị trường tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực về vốn. Cả nước có gần 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.708,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 657,7 nghìn lao động. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 7,7%, tổng số vốn đăng ký tăng mạnh 36,2%, mặc dù số lao động đăng ký giảm 15,4%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tám tháng đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tám tháng đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cả nước ghi nhận gần 68,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tám tháng năm 2026 đạt gần 206,4 nghìn doanh nghiệp, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân một tháng có 25,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét theo khu vực kinh tế trong tám tháng, sự tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới diễn ra đồng đều ở các ngành. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.448 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước; Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt gần 34,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,8%; Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 102,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,1%.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của tám tháng là hơn 88.000 doanh nghiệp, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Gần 28,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 40,3% và có hơn 40,8 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 125,5% so với cùng kỳ. Tính bình quân mỗi tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

Sản xuất công nghiệp tám tháng tăng trưởng 11,9%, đạt mức kỷ lục nhiều năm Riêng trong tháng Tám, chỉ số IIP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và ước tính tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.