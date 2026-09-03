Bộ Công an thông tin kết quả Chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026, do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, cho biết liên quan tới việc triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, đến nay đã có 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, có 67 cơ sở dữ liệu đã được kết nối đồng bộ và trong đó 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu, có thể đồng bộ trong thời gian tới. “Đây là nỗ lực rất lớn của các bộ ngành, địa phương trong thời gian vừa qua,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu được triển khai từ ngày 1/7/2026, để giải quyết điểm nghẽn trong chuyển đổi số hệ thống chính trị. Kế hoạch nằm trong 92 ngày trọng tâm và thời điểm này đã đi được nửa chặng đường.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh với vai trò Trung ương, Chính phủ giao là cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo đánh giá kết quả triển khai đã tạo chuyển động rõ hơn, chuyển từ rà soát, chuẩn bị sang hình thành sản phẩm, kết quả triển khai trên thực tế. Riêng đối với nhiệm vụ tạo lập, chuẩn hoá, kết nối cơ sở dữ liệu, đến nay đã đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận.

Ngoài kết quả nêu trên, khối lượng dữ liệu được kết nối, đồng bộ cũng rất lớn.

“Riêng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hơn 108 triệu lượt ghi, cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử có hơn 113 triệu lượt ghi, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hơn 48 triệu lượt ghi,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói và cho rằng kết quả cho thấy sự vào cuộc rất tích cực, tập trung của các bộ ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, việc kết nối dữ liệu cũng đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Theo đại diện Bộ Công an, qua rà soát phản hồi của các bộ ngành, địa phương, ghi nhận được 498/786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế, 244/786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ.

“Chúng tôi đánh giá đây là kết thực tế đang tạo ra giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội,” Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Tuy vậy, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng lưu ý qua triển khai, Bộ Công an cũng có đánh giá một số điểm nghẽn có tính liên ngành chưa được xử lý dứt điểm, nhất là vấn đề dữ liệu có tính hệ thống, về an ninh an toàn mạng và nguồn lực, sẽ tiếp tục phải tập trung rất cao trong thời gian tới đây.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ thường xuyên về tiến độ triển khai kế hoạch trên.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là nội dung các bộ ngành, địa phương đang tập trung rất cao trong thời gian còn lại để tiếp tục chuẩn hoá, làm sạch, đối soát, cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm có thể chia sẻ, khai thác hiệu quả, đảm bảo kết nối, tái sử dụng dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tinh thần Ban Chỉ đạo Trung ương đã nêu.

Trọng tâm là triển khai chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối phải đem lại giá trị thực tiễn, đo đếm được cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội./.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Ứng dụng AI, tăng tốc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, một trong những khó khăn lớn hiện nay là dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, với mẫu Giấy chứng nhận và thành phần hồ sơ không đồng nhất.