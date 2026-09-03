Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể du khách bị nước cuốn tại thác Khâu Làn

Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở, dòng nước chảy xiết, khoảng 14 giờ ngày 3/9, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể du khách bị nước cuốn mất tích tại thác Khâu Làn, xã Quản Bạ.

Nạn nhân là anh Q.T.Đ (sinh năm 1996, trú tại 134/16, TL 27, tổ 1 KP3C, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó, tối 1/9, khi cùng bạn xuống tắm tại thác Khâu Làn, anh Đ. không may bị dòng nước cuốn vào khu vực hang phía dưới chân thác.

Thiếu tá Đào Minh Quân, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết nạn nhân bị dòng nước cuốn quẩn sâu vào phía trong hang, ở độ sâu khoảng 5-6m. Phía trên là dòng thác đổ mạnh, nước chảy xiết, tầm nhìn dưới nước rất hạn chế nên lực lượng cứu nạn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí và tiếp cận nạn nhân.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, cán bộ, chiến sỹ phải liên tục khảo sát địa hình, đánh giá hướng dòng chảy, sử dụng thiết bị chuyên dụng kiểm tra khu vực hang, chân thác và các khe, hốc đá. Việc tiếp cận được tiến hành thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ dưới dòng nước sâu và chảy mạnh.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được vị trí thi thể nạn nhân mắc kẹt sâu trong hang. Trong điều kiện dòng thác đổ mạnh, nước chảy xiết, cán bộ, chiến sỹ thận trọng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hang, tiến hành các thủ tục theo quy định.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách không tự ý xuống tắm tại các thác nước, khe suối, nhất là sau những ngày mưa lớn; tuân thủ biển cảnh báo và hướng dẫn của chính quyền địa phương để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc./.

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