Tuyên án tử hình 11 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không

Ngày 3/9, sau gần 20 ngày xét xử, tranh luận và nghị án, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không (chuyên án VN10). Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 11 bị cáo cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” gồm: Hà Danh Nậm (sinh 1974), Lê Thắng Anh Tú (sinh 1997), Lê Nguyễn Gia Bảo (sinh 2001), Nguyễn Huy Hoàng (sinh 1997), Văn Hoàng Minh (sinh 2000), Phạm Đức Duy (sinh 1993), Trần Kiến An (sinh 1993), Nguyễn Thanh Nhân (sinh 1999), Phạm Anh Khoa (sinh 1995), Trịnh Bảo Quân (sinh 1999) và Nguyễn Xuân Hiếu (sinh 1997). Ngoài ra, Tòa còn tuyên phạt các bị cáo phải nộp từ 50 đến 100 triệu đồng.

Hà Danh Nậm được xác định là người giữ vai trò cầm đầu, liên quan đến nhiều nhánh trong đường dây và phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán gần 18kg ma túy. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.

Cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy,” Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Sỹ Thắng (sinh 1987) và Bùi Văn Ánh (sinh 1997) cùng mức án tù chung thân. Thắng được xác định là đầu mối trực tiếp nhận các kiện hàng chứa ma túy từ Nậm, sau đó phân chia và chỉ đạo Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 20 bị cáo khác mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.” Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng (hưởng án treo) đến 29 năm tù về nhiều tội danh như: “Mua bán trái phép chất ma túy,” “Vận chuyển trái phép chất ma túy,” “Tàng trữ trái phép chất ma túy,” “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” “Không tố giác tội phạm” và “Chiếm giữ tài sản của người khác.”

Trong số này, người mẫu An Tây (Nguyễn Thị An, tên đầy đủ Andrea Aybar Carmona, sinh năm 1995) bị tuyên phạt 8 năm tù về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy,” TikToker Nguyễn Đỗ Trúc Phương (sinh năm 1994) 6 năm tù và ca sỹ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989) 7 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Theo Hội đồng xét xử, cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo về tội danh và hình phạt là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra qua nhiều nhánh, có sự liên kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Các bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hoạt động phạm tội như ngụy trang ma túy trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và các mặt hàng tiêu dùng; lợi dụng dịch vụ gom hàng, ký gửi, chuyển phát nhanh quốc tế; sử dụng các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu danh tính, giao dịch và dòng tiền.

Tuyên 11 án tử hình trong chuyên án ma túy VN10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/3/2023, khi soi chiếu hành lý chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, lực lượng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 327 tuýp kem đánh răng trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không, trong đó 157 tuýp chứa hơn 11 kg ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, Hà Danh Nậm trước đó đã tổ chức 7 chuyến vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ma túy được ngụy trang trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và đưa về nước thông qua dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh.

Cả 7 chuyến hàng được chuyển về một đầu mối tại Đồng Nai do Hoàng Sỹ Thắng tiếp nhận. Sau khi nhận hàng, Thắng phân chia và chỉ đạo Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Từ vụ việc trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng xác lập chuyên án VN10, tiếp tục truy xét, làm rõ từng mắt xích trong đường dây. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây được tổ chức thành nhiều tầng, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng, hơn 2.700 bị can đã bị khởi tố trong 477 vụ án, riêng vụ án này có 227 bị cáo.

Hội đồng xét xử cũng xác định không có căn cứ xử lý hình sự đối với 4 nữ tiếp viên hàng không do những người này không biết bên trong các tuýp kem đánh răng có ma túy.

Khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét vai trò, mức độ tham gia và các tình tiết giảm nhẹ đối với từng bị cáo. Ngoài Hà Danh Nậm, 3 bị cáo đang bị truy nã và Vũ Hải Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại cơ bản thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Hội đồng xét xử cho rằng cần xử lý nghiêm những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò chính; đồng thời phân hóa trách nhiệm, áp dụng chính sách khoan hồng đối với những bị cáo có vai trò đồng phạm, mức độ phạm tội thấp hơn./.

Vụ án ma túy liên quan tiếp viên hàng không: Đề nghị mức án tử hình với 9 bị cáo Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 9 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy,” trong đó Hà Danh Nậm được xác định giữ vai trò chủ mưu, điều hành đường dây.