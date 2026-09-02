Tạm giữ hình sự 4 đối tượng hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh

Ngày 2/9, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh, đã thống nhất phân loại vụ việc có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng,” quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng, đều trú tại thành phố Quảng Ninh, gồm: Hà Thúy Vân (sinh năm 1986, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1), Đỗ Thành Tùng (sinh năm 1978, trú tại phường Móng Cái 2), Nguyễn Thế Mạnh (sinh năm 2006, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1) và Lê Trung Kiên (sinh năm 1994, trú tại phường Hạ Long).

Đối với Đ.N.L. (sinh năm 1995, trú tại phường Hạ Long), do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ mà xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định.

Hai đối tượng còn lại là H.N.L. (sinh năm 1991, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1) và N.T.M.T. (sinh năm 1995, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh) chưa có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm, đồng thời tiếp tục triệu tập để làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 20 phút, ngày 30/8, anh N.T.Đ (sinh năm 1998, trú tại số 86, khu phố Thọ Xuân, phường Móng Cái 1) đang đỗ xe ở trước cửa quán Lin Lounge 79 để đón khách thì có một tốp khách 4 người gồm 1 nam 3 nữ lên xe ngồi; trong đó ghế phụ phía trước có 2 người phụ nữ ngồi, hàng ghế sau có 1 nam 1 nữ ngồi. Những người khách này đều có biểu hiện đã sử dụng rượu bia.

Khi anh Đ. bắt đầu lái xe di chuyển thì 2 người phụ nữ ngồi ghế phụ bảo anh Đ. quay lại đón thêm bạn của họ nhưng anh Đ. bảo xe chỉ chở được 4 khách, không chở thêm được nữa.

Ngay lúc đó, những người khách trong xe dùng tay đánh vào vùng mặt, vùng đầu anh Đ. và chửi bới.

Do hoảng sợ nên anh Đ. mở cửa chạy ra khỏi xe về hướng cửa quán Lin Lounge 79. Nhóm khách này cũng xuống xe và cùng với một số người khác đuổi theo rồi dùng tay, chân, giày, dép, gậy, điếu cày đánh nhiều phát vào người anh Đ. khiến anh nằm gục xuống đường.

Anh Đ. trốn vào một phòng hát của quán Lin Lounge 79, đến khoảng gần 3 giờ thì được một người làm nghề lái taxi đưa ra xe chở đến Bệnh viện khu vực Móng Cái cấp cứu.

Qua xác minh có 7 đối tượng đánh gây thương tích cho anh N.T.Đ và cơ quan công an tiến hành triệu tập các đối tượng.

Cơ quan điều tra đã thu thập dữ liệu camera, lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

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