Vĩnh Long ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên chạy xe gây mất an ninh trật tự

Ngày 2/9, Công an phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ngăn chặn, xử lý kịp thời nhóm hàng chục thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe gắn máy gây mất an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường ven biển Ba Động.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Trường Long Hòa nhận định, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, một số nhóm thanh, thiếu niên có thể hẹn nhau tụ tập vào ban đêm, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao trên tuyến đường ven biển Ba Động. Công an phường đã chủ động bố trí các tổ tuần tra, kết hợp mật phục và công khai nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Khoảng hơn 2 giờ ngày 2/9, lực lượng tuần tra phát hiện nhóm hàng chục thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe gắn máy gây ồn ào, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Một số trường hợp có biểu hiện bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, Công an phường Trường Long Hòa phối hợp với Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông khống chế, đưa nhóm thanh, thiếu niên về trụ sở để làm việc; đồng thời tạm giữ 28 xe mô tô các loại. Qua kiểm tra, nhiều phương tiện đã được thay đổi kết cấu, tháo biển kiểm soát, không có bộ phận giảm thanh, không lắp gương chiếu hậu.

Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ phương tiện, đưa về trụ sở Công an phường để xử lý. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng xác định nhiều trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện hoặc không có giấy phép lái xe. Các thanh, thiếu niên này cư trú tại nhiều xã, phường trên địa bàn như: Hòa Thuận, Nhị Trường, Long Hiệp, Cầu Ngang, Lưu Nghiệp Anh, Mỏ Cày, Phú Quới...

Qua làm việc, nhóm thanh, thiếu niên cho biết, trước đó có tiếp cận thông tin trên mạng xã hội về việc hẹn nhau đến khu vực biển Ba Động trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 nên đã tụ tập thành đoàn, dẫn đến các hành vi vi phạm.

Công an phường Trường Long Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Lực lượng Công an phường cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn và khung giờ trọng điểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp lễ./.

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