Điều tra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Ngày 3/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh (thành phố Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 3/9, tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Ba nạn nhân tử vong được xác định là 3 mẹ con trong gia đình.

Người chồng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) và đang được bác sỹ theo dõi sức khỏe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Minh đã có mặt, phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghi phạm đã bị cơ quan công an khống chế, bắt giữ ngay sau khi gây án. Bước đầu xác định nghi phạm cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của đối tượng; đồng thời thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ án./.

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