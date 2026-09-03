Tiếp tay đối tượng người nước ngoài, giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Sinh Diễn (sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố Tân Ninh, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Diễn là đối tượng trốn truy nã trong vụ án tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài, giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021, Lưu Sinh Diễn cùng 8 đối tượng gồm: Lê Văn Thành (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Vũ Văn Khôi (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Đoàn Trần Lê Hoàng (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Ánh Hào (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội), Phan Trí Đạt (sinh năm 1996, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Nông Văn Hưng (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lâm Đồng), Đoàn Anh Hà (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1997, trú tại thành phố Hải Phòng) lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và đọc được thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng, nhưng được hưởng lương cao tại Campuchia.

Nhóm này đã liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) để đăng ký. Sau đó, được các đối tượng này xuất cảnh từ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia.

Sau khi sang Campuchia, các đối tượng được đưa đến khu nhà chữ U (9 tầng) gần khu vực chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) và làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu (có tên thường gọi là Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng - đều chưa xác định được nhân thân lai lịch) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam thông qua hình thức giả danh nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.

Khi bị hại đồng ý cộng tác, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng việc ứng tiền, chuyển khoản tới tài khoản do nhóm người Trung Quốc cầm đầu quản lý, chỉ định và hứa hẹn sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10-15% lợi nhuận.

Ban đầu, khi bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng đã chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi cho các bị hại như hứa hẹn. Khi bị hại tin tưởng, các bị can yêu cầu ứng tiền chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ với đơn hàng có giá trị lớn, sau đó sẽ lấy nhiều lý do không hoàn trả lại tiền, đồng thời yêu cầu người bị hại phải thực hiện lại việc chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Nhóm tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu được tổ chức hoạt động theo nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các thành viên trong nhóm được các đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả công 800 USD (tương đương với 18.400.000 đồng/tháng) cùng với 3-5% tổng số tiền thực hiện lừa đảo chiếm đoạt được trong tháng.

Cụ thể, nếu số tiền lừa đảo được trong tháng đạt từ 700-1.500 triệu đồng sẽ được thưởng 3% số tiền lừa được; nếu lừa được từ 1,5-2 tỷ đồng sẽ được thưởng 4%; nếu lừa được trên 2 tỷ đồng sẽ được thưởng 5%.

Nhóm 9 đối tượng nêu trên do Đoàn Anh Hà làm nhóm trưởng, được đối tượng người Trung Quốc cung cấp máy tính, máy điện thoại di động, tài khoản Zalo, thông tin tài khoản ngân hàng để các bị can sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, 9 bị can đã tham gia thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với tổng số hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, Diễn trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt của 3 người với số tiền hơn 420 triệu đồng. Diễn được các đối tượng trả công 18 triệu đồng.

Sau khi gây án, Diễn bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 19/12/2025 thì ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Cùng với Diễn, Đoàn Anh Hà cũng bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can, ra lệnh truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản." Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đoàn Anh Hà khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Bảy đối tượng còn lại trong nhóm của Diễn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt các mức án từ 6-12 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Đối với các đối tượng người Trung Quốc, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi của các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ xử lý sau./.

Hà Nội: Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhận án phạt 20 năm tù Ngày 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Đức 16 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức."