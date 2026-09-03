Công an Vũng Tàu khẩn trương truy xét kẻ hành hung người giữa đường Hải Đăng

Chỉ trong vòng vài giờ sau khi sự việc xảy ra, bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần chủ động bám sát địa bàn, Công an phường Vũng Tàu đã kịp thời phát hiện, truy xét “nóng” và triệu tập đối tượng có hành vi côn đồ, dùng nón bảo hiểm hành hung người đi đường trên tuyến phố Hải Đăng vào chiều ngày 2/9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 02/9/2026, anh Đ.H.Đ (sinh năm 2003, trú tỉnh Lâm Đồng) cùng ba người bạn di chuyển trên hai xe mô tô trên đường Hải Đăng.

Trong quá trình lưu thông, một người đàn ông đã ép xe anh Đ dừng lại, sau đó dùng tay, dép và nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào người anh Đ và chửi bới khi người xung quanh can ngăn.

Hình ảnh từ clip vụ hành hung trên mạng xã hội.

Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng xác định người liên quan là Bùi Văn Đại (sinh năm 1977, cư trú tại phường Tam Thắng) và triệu tập đối tượng đến làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Thành công này thể hiện tinh thần chủ động, bám sát địa bàn và không gian mạng của lực lượng công an, kiên quyết không để các hành vi côn đồ gây bất an trong Nhân dân.

Công an Thành phố khuyến cáo mọi mâu thuẫn phát sinh khi tham gia giao thông cần được giải quyết bình tĩnh và đúng quy định pháp luật. Các hành vi côn đồ, hung hãn, gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất và không đăng tải thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội./.