Xác định nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người trong gia đình tử vong ở Đồng Nai

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương nặng, ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng gây án để điều tra, làm rõ.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 3/9, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo tại nhà số 53/15A đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh xảy ra vụ án mạng. Lực lượng công an đến hiện trường, phát hiện anh N.V.Q. (40 tuổi, trú tại địa chỉ trên) nằm bất tỉnh ngoài đường, cách nhà khoảng 15m.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bên trong nhà anh Q. có một đối tượng cầm dao cố thủ cùng 3 người khác trong gia đình. Anh Q. được đưa đi cấp cứu, đồng thời lực lượng công an vận động đối tượng ra đầu thú. Khoảng 20 phút sau, Nguyễn Đức Anh mở cửa và ra đầu thú.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng công an phát hiện chị H.T.M. (36 tuổi, vợ anh Q.) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Hai con của anh Q. là cháu N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (2 tuổi) bị thương nặng, bất tỉnh. Các cháu được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Đức Anh, đối tượng có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A. (17 tuổi, ở cạnh nhà anh Q.). Thời gian gần đây, chị P.A. nói lời chia tay và chấm dứt quan hệ. Đức Anh không đồng ý và từng dọa sẽ tìm cách trả thù gia đình chị P.A.

Khoảng 1 giờ 50 phút ngày 3/9, Nguyễn Đức Anh mang theo dao, tìm cách đột nhập vào nhà chị P.A. từ mái tôn qua giếng trời nhưng bị bố chị P.A. phát hiện, xua đuổi. Sau đó, Đức Anh đột nhập vào nhà anh Q. ở bên cạnh. Khi bị anh Q. phát hiện, đối tượng dùng dao tấn công anh Q. cùng vợ và các con.

Hậu quả, chị H.T.M. tử vong tại chỗ; hai người con được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng. Anh Q. đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Điều tra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong Ba nạn nhân tử vong được xác định là 3 mẹ con trong gia đình, người chồng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) và đang được bác sỹ theo dõi sức khỏe.

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