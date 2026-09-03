Điện Biên bổ sung gần 50 tỷ đồng để thực hiện chính sách cho học sinh nội trú

Nhằm bảo đảm kinh phí cho các xã biên giới thực hiện kịp thời chế độ cho học sinh nội trú trong năm học mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa giao bổ sung gần 50 tỷ đồng cho 10 xã biên giới để thực hiện chính sách theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 27/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã quyết định cấp bổ sung 49,545 tỷ đồng cho 10 xã biên giới, gồm: Thanh Yên, Si Pa Phìn, Sín Thầu, Sam Mứn, Quảng Lâm, Thanh Nưa, Núa Ngam, Nậm Kè, Nà Bủng, Mường Nhà để thực hiện chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, đất liền.

Xã Thanh Yên được cấp bổ sung 3,876 tỷ đồng; xã Si Pa Phìn được cấp bổ sung 5,181 tỷ đồng; xã Sín Thầu được cấp bổ sung 5,54 tỷ đồng; xã Sam Mứn được cấp bổ sung 4,154 tỷ đồng; xã Quảng Lâm được cấp bổ sung 5,32 tỷ đồng; xã Thanh Nưa được cấp bổ sung 4,58 tỷ đồng; xã Núa Ngam được cấp bổ sung 4,881 tỷ đồng; xã Nậm Kè được cấp bổ sung 5,469 tỷ đồng; xã Nà Bủng được cấp bổ sung 5,686 tỷ đồng; xã Mường Nhà được cấp bổ sung 4,858 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn kinh phí cấp bổ sung cho 10 xã biên giới lần này được sử dụng từ nguồn chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề và chi bảo đảm xã hội đã giao dự toán đầu năm tại Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 chuyển sang năm 2026 theo phương án sử dụng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 19/6/2026.

Bảo đảm quyết định được thực hiện ngay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên giao Giám đốc Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí cho 10 xã; giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã rà soát bảo đảm đúng đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và phê duyệt số liệu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên giao Ủy ban Nhân dân 10 xã chịu trách nhiệm về kết quả rà soát về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách; chỉ đạo các đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng nhiệm vụ chi, đúng chế độ chính sách cho các đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí…/.

Triển khai Nghị quyết 71: Nỗ lực thể chế hóa, xây trường nội trú vùng biên Trong năm qua, các nội dung của Nghị quyết 71 đã được các cấp từ Trung ương đến địa phương nỗ lực triển khai, trong đó nổi bật nhất là việc hoàn thiện thể chế và xây trường biên giới vùng biên.