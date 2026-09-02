Thời tiết dịp khai giảng: Nhiều khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng

Thông tin về tình hình thời tiết dịp khai giảng năm học mới (từ ngày 4-5/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, nhiều khu vực trong cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối 5/9, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 20-23 độ C; Nam Bộ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ 26-30 độ C; Nam Bộ 30-34 độ C.

Đối với thời tiết tại một số khu vực khác từ ngày 4-5/9 cụ thể như sau: Tại Sapa (Lào Cai) ngày nắng, đêm không mưa (xác suất mưa 10-30%); chiều tối 5/9 có khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 50-60%). Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Khu vực Hạ Long, ngày nắng đêm không mưa (xác suất mưa 10-30%); chiều tối 5/9 có khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 50-60%). Gió Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ C.

Khu vực Thuận Hóa (thành phố Huế), ngày 4/9 nắng nóng, đêm không mưa (xác suất mưa 10-30%); ngày 5/9 chiều và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%). Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày 4/9 từ 35-36 độ C; ngày 5/9 từ 32-33 độ C.

Khu vực Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), ngày 4/9 có nắng, đêm không mưa (xác suất mưa 10-30%); ngày 5/9, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa: 60-70%). Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Quy Nhơn không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa (Xác suất mưa 55-65%). Gió Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ C.

Khu vực Nha Trang không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa (xác suất mưa 55-65%). Gió Tây cấp 2-5. Nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ C.

Khu vực Xuân Hương (Đà Lạt) chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%). Gió Tây Nam cấp 2-5. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Khu vực Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%). Gió Tây Nam cấp 2-4m. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ C.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh) chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%). Gió Tây Nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ C./.

Khẩn trương hoàn thành 6 trường nội trú liên cấp vùng biên giới trước khai giảng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công hợp lý để hoàn thành công trình theo kế hoạch.

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