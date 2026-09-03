Bay trong đêm, trực thăng đưa ngư dân nguy kịch về đất liền điều trị

Ngày 3/9, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu đường không của bệnh viện đã đưa thành công một ngư dân bị nạn ở vùng biển Trường Sa về đất liền cấp cứu thành công.

Ông N.V.H (56 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) là ngư dân đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa bị ròng rọc đập vào vùng mặt, ngã xuống bất tỉnh trong quá trình kéo lưới.

Người bị nạn được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn cấp cứu trong tình trạng đầu có vết thương dài 3cm, bờ nham nhở, hở màng não.

Tiến hành chụp X-quang sọ não, các bác sỹ nhìn thấy hình ảnh vỡ xương sọ và gãy nhiều xương hàm mặt phức tạp.

Sau khi xử trí cấp cứu ban đầu, các bác sỹ tại Bệnh xá Đảo Trường Sa Lớn đã tiến hành hội chẩn qua hệ thống Telemedicine với các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175.

Các chuyên gia nhận định nạn nhân chấn thương sọ não với vết thương sọ não hở, vỡ xương sọ thái dương chẩm phải, theo dõi máu tụ nội sọ, chấn thương hàm gãy xương hàm trái dưới, gãy cung gò má phải tai nạn lao động giờ thứ 32. Xác định đây là trường hợp nặng, nguy cơ tổn thương não, suy hô hấp, chảy máu tiến triển, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 đã tham mưu đề xuất chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không về đất liền.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 21 giờ ngày 2/9, máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm kíp trưởng cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Thiếu tá Đinh Văn Hồng làm tổ trưởng cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến 23 giờ 15 phút, tổ bay hạ cánh an toàn xuống đảo Trường Sa Lớn tiếp cận với người bị nạn. Tại đây, đội ngũ y, bác sỹ nhanh chóng khám đánh giá, đặt ống nội khí quản bảo vệ đường thở, thở máy và đưa lên trực thăng vận chuyển về đất liền.

Rạng sáng 3/9, trực thăng hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Bệnh viện Quân y 175. Thiếu tá, bác sỹ Đinh Văn Hồng cho biết đối với trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng vấn đề quan trọng nhất trong quá trình vận chuyển là phải đảm bảo huyết áp mục tiêu đủ tưới máu não. Ngoài ra bệnh nhân còn bị chấn thương hàm mặt phức tạp gây nguy cơ xuất huyết tiến triển nên cần theo dõi sát trong suốt quá trình bay.

Người bị nạn đang được tiếp tục tầm soát các tổn thương, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn toàn viện để đưa ra phương án điều trị tiếp theo./.

Nhà giàn DK1/7 kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển Lực lượng quân y Nhà giàn DK1/7 đã kịp thời tiếp nhận, sơ cứu và cầm máu cho một ngư dân bị thương nặng do tai nạn lao động trên biển, sau đó hỗ trợ đưa nạn nhân về đất liền điều trị.