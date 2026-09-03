Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh trên.

Từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 3/9, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Ngãi từ 5-10mm, có nơi trên 30mm; Gia Lai từ 20- 40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã. phường: Ia Đal, Ia Tơi, Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi).

Đối với tỉnh Gia Lai gồm các xã, phường: Đak Đoa, Gào, Ia Grai, Ia Krái, Ia Nan, Ia O, Ia Pnôn; Bàu Cạn, Biển Hồ, Bờ Ngoong, Chư A Thai, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Ia Boòng, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Lâu, Ia Le, Ia Mơ, Ia Pa, Ia Pia, Ia Púch, Ia Tôr, Kon Gang, Lơ Pang, An Phú, Hội Phú, Thống Nhất, Pờ Tó, Ya Ma.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 23 giờ ngày 2/9 đến 11 giờ ngày 3/9, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thôn 9 Ia Tơi 119,4mm, Ia Đal 111,4mm (Quảng Ngãi); Mang Yang 131mm, thuỷ điện Ia Hrung 102,2mm (Gia Lai);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Liên quan đến tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở mức trên báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội./.

Bão số 5 di chuyển về phía đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc Sáng sớm 3/9, bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông, di chuyển về phía đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần.