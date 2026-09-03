Bão số 5 di chuyển về phía đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 di chuyển về phía đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần, gây gió mạnh, biển động mạnh ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trên đất liền, Bắc Bộ đến Huế nắng nóng; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Sáng sớm 3/9, bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo 4 giờ ngày 4/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc-115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 4 giờ ngày 5/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc-113,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Về tình hình thời tiết trên biển, ghi nhận đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc nối với cơn bão số 5 có vị trí lúc 1 giờ ngày 3/9 ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông.

Dự báo diễn biến trong ngày và đêm 03/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Gió nhiều hướng mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Độ cao sóng 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m (nhiều hướng). Có mưa bão.

Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hoà đến Tp. Hồ Chí Minh: Gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Độ cao sóng 2-5m (hướng Tây Nam).

Ngoài ra, ngày và đêm 3/9, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo ngày và đêm 4/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 3-5m; biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Về cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trên đất liền, đêm qua và sáng sớm nay (3/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2/9 đến 3 giờ ngày 3/9 cục bộ có nơi trên 60mm như trạm: Mang Yang (Gia Lai) 64.4mm, Phước Cát 2-Cát Tiên (Lâm Đồng) 105mm...

Dự báo ngày và đêm 3/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1./.

Dự báo đến ngày 4/9, bão số 5 khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4-6m.

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