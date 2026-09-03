Nỗ lực đưa các liệt sỹ hy sinh tại Campuchia về quê hương

Sáng 3/9, tại phường Hà Tiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K92 và Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.

Dự sự kiện có Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9; ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang...

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố quyết định cử cán bộ, chiến sỹ Đội K92, Đội K93 sang Vương quốc Campuchia thực hiện nhiệm vụ; báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và giao nhiệm vụ cho hai đội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đội K92, Đội K93 đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Bước vào giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ hai đội tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Campuchia; đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, trang bị trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Đội K92, Đội K93 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về vị trí phần mộ liệt sỹ; làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92 khẳng định cán bộ, chiến sỹ hai Đội K92 và Đội K93 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, Đội K92 thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh Kampot, Kep, Preah Sihanouk và Koh Kong; Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tại Takeo và Kampong Speu. Nhiệm vụ trong mùa khô năm nay tiếp tục gắn với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sỹ Đội K92 và Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập 6.871 hài cốt liệt sỹ, trong đó 4.414 hài cốt tại Campuchia và 2.457 hài cốt trên địa bàn trong nước.

Riêng giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026, hai đội tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sỹ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Đội K92, Đội K93 trước khi lên đường làm nhiệm vụ./.

Đội K53 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia Đội K53 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 20 hài cốt liệt sỹ trở lên; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.