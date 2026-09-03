Gia Lai: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích trên sông Lại Giang

Sáng 3/9, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể của cả hai người mất tích trong vụ nghi đuối nước khi đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, đoạn qua phường Bồng Sơn.

Các thi thể sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 1/9, ông Đặng Xuân Khoa (sinh năm 1985) và anh Trần Xuân Trung (sinh năm 1993), cùng trú tại khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, sử dụng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, khu vực dọc bờ kè thuộc khu phố Bình Chương.

Trước khi đi, hai người để lại xe môtô, quần áo và điện thoại di động tại nhà ông Đặng Văn Mỹ (sinh năm 1971), cùng trú khu phố Bình Chương.

Đến khoảng 0 giờ ngày 2/9, ông Mỹ không thấy ông Khoa và anh Trung trở về nên thông báo cho gia đình hai người tổ chức tìm kiếm.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 2/9, gia đình hai nạn nhân trình báo sự việc với Công an phường Bồng Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên sông Lại Giang.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 2/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được thi thể ông Đặng Xuân Khoa. Thi thể được phát hiện chìm dưới đáy, khu vực giữa dòng sông Lại Giang.

Qua kiểm tra bên ngoài, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết thương tích nghi vấn liên quan đến việc bị tác động. Lực lượng phối hợp tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định./.

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