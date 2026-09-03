Hà Nội: Kịp thời tiếp cận, cứu hai người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân

Rạng sáng 3/9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã dập tắt đám cháy tại một nhà dân ở phường Phú Lương, đồng thời giải cứu an toàn hai người mắc kẹt.

Khoảng 2 giờ 13, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà thuộc Khu đấu giá Phú Lương, phường Phú Lương. Ngay sau đó, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 và số 15 được điều động đến hiện trường.

2 giờ 22, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát sinh tại tầng 1 của ngôi nhà cao 6 tầng và một tum; hai người bị mắc kẹt tại tầng 2.

Các cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá dỡ phần “chuồng cọp” tại tầng 2 để tiếp cận người bị nạn. Đến 2 giờ 27, hai người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào 2 giờ 35 cùng ngày, không gây thiệt hại về người và không cháy lan lên các tầng phía trên hoặc những nhà liền kề.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, người dân cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp chữa cháy, cứu nạn ban đầu; đồng thời báo ngay cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114, ứng dụng Báo cháy 114, chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất./.

Hà Nội: Kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở nhà dân Nhận tin báo cháy tại một nhà dân ở phường Ngọc Hà lúc rạng sáng 2/9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội nhanh chóng triển khai chữa cháy, tiếp cận và đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.