Tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 4/9 đến 2/11

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về Kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Công văn số 1909/CV-BTL ngày 23/4/2026 của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiến hành tu bổ định kỳ từ ngày 4/9/2026 đến ngày 2/11/2026.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3/11/2026./.

Tặng 45.000 suất quà cho du khách đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 2/9 Dịp Quốc khánh năm nay, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến tham quan, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.