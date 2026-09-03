Xã hội

Tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 4/9 đến 2/11

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3/11/2026.

Dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về Kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Công văn số 1909/CV-BTL ngày 23/4/2026 của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiến hành tu bổ định kỳ từ ngày 4/9/2026 đến ngày 2/11/2026.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3/11/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh #vào Lăng viếng Bác TP. Hà Nội
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