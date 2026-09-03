Gia Lai xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống cháy rừng

Trước tình trạng thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài và nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời, sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Công văn số 11116/UBND-NNMT, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, trong tháng 7 và 8/2026, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ cháy rừng, gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Đáng chú ý, nhiều vụ cháy xảy ra tại khu vực phía Đông của tỉnh; trong đó, có khu vực Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn và mới đây là vụ cháy tại khu vực phường Quy Nhơn Nam.

Thực tế, các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra trong thời gian qua cho thấy nguy cơ cháy đang hiện hữu, nhất là trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệt độ duy trì ở mức cao. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9 đến cuối năm 2026, làm gia tăng tình trạng khô hạn, nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ cháy rừng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng kích hoạt phương án “4 tại chỗ” ở mức cao nhất; rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện nắng nóng, khô hạn; bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nguồn nước để sẵn sàng xử lý khi có cháy xảy ra.

Trong thời điểm nắng nóng, các lực lượng phải tổ chức trực chỉ huy, trực tuần tra phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ; tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, thiết lập chốt kiểm soát tại cửa rừng. Người không có nhiệm vụ không được vào rừng; nghiêm cấm các hành vi sử dụng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến cấp V.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng xảy ra trong tháng 7 và 8/2026 để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng; phối hợp với Kiểm lâm và chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu, xử lý các tình huống cháy rừng khi có lệnh huy động.

Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân các vụ cháy; đồng thời, đặt trách nhiệm trực tiếp đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị chủ rừng được xem là một trong những giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng trong thời gian tới./.

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