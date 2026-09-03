Sáng 03/9 tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nấm Dẩn (xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” trên phạm vi toàn quốc.

Hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Theo đó, đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 05/9 đến ngày 23/11/2026 với 8 nội dung trọng tâm, bao gồm: 80 công trình, mô hình nhân đạo; 80 sáng kiến đổi mới vì cộng đồng; chương trình “80 năm kết nối sự sống - lan tỏa kỹ năng cứu người”; 100% Hội Chữ thập đỏ cấp xã và mỗi cán bộ, hội viên thực hiện ít nhất một hành động/phần việc nhân ái mỗi ngày; tôn vinh 80 Gương nhân ái tiêu biểu; chuỗi truyền thông “80 câu chuyện nhân ái - 80 dấu ấn lan tỏa” và khởi xướng “Ngày Cộng đồng” lần thứ nhất vào ngày 23/11/2026.

Với tinh thần “Phát động là hành động ngay,” ngay tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao gói hỗ trợ trị giá 1,7 tỷ đồng cùng 80 suất hỗ trợ sinh kế, học bổng cho người dân và học sinh khó khăn ; Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội hỗ trợ 500 hộp sữa và 500 tập vở .

Ban tổ chức cũng tiến hành khánh thành, bàn giao công trình Nhà lưu trú học sinh trị giá 6,7 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ . Hoạt động cũng đánh dấu khởi đầu chương trình hợp tác giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong việc phát triển sinh kế cho người dân .

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định địa phương sẽ tích cực hưởng ứng đợt thi đua bằng những việc làm thiết thực , gắn với chăm lo an sinh xã hội cho đồng bào vùng xa, vùng biên giới .

Lễ phát động tại Nấm Dẩn là khởi đầu cho chặng đường 80 ngày thi đua sôi nổi trên cả nước , góp phần cụ thể hóa tinh thần học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa nghị quyết của Hội Chữ thập đỏ vào thực tiễn đời sống ./.

Với thông điệp hành động “80 năm – 80 ngày – Lan tỏa hành động vì cộng đồng,” Đợt thi đua cao điểm được triển khai trong toàn hệ thống Hội, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp Nhân dân. Điểm nhấn của đợt thi đua không chỉ là số lượng các hoạt động được triển khai, mà quan trọng hơn là giá trị thực sự mang lại cho người dân và cộng đồng. Từ hỗ trợ trước mắt, các cấp Hội hướng tới trao cơ hội, nâng cao khả năng tự bảo vệ, tự trợ giúp và tự vươn lên của người dân, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái và phát triển bền vững.

Hội Chữ thập đỏ và Liên minh Hợp tác xã ký kết chương trình phối hợp 2026-2031 Với thông điệp “Kết nối nhân đạo-Hỗ trợ sinh kế-Phát triển cộng đồng bền vững,” chương trình hợp tác hướng tới tăng cường liên kết giữa hoạt động nhân đạo với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

​