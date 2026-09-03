Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng 160 thôn thông minh vào năm 2030

Giai đoạn 2028-2030, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu có 551 thôn số mức cơ bản, 320 thôn số mức nâng cao và 160 thôn thông minh.

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch triển khai xây dựng thôn số, thôn thông minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030, nhằm đưa chuyển đổi số đến từng cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số ngay từ cơ sở, vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ký ban hành.

Phát huy kết quả từ các mô hình thí điểm tại Thôn 6, xã Yên Bình và Thôn 4, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục hoàn thiện, xây dựng các mô hình điểm và từng bước nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc triển khai hướng tới hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong cộng đồng dân cư; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và đời sống; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2026-2027, 100% xã, phường sẽ hoàn thành rà soát hiện trạng theo Bộ tiêu chí và ban hành kế hoạch xây dựng thôn số, thôn thông minh. Mỗi xã, phường phấn đấu có trên 30% số thôn, tổ dân phố đạt thôn số mức cơ bản; toàn tỉnh có 25 xã, phường hoàn thành xây dựng ít nhất 1 thôn số mức nâng cao và 1 thôn thông minh.

Giai đoạn 2028-2030, mục tiêu đặt ra là 100% xã, phường hoàn thành xây dựng các thôn, tổ dân phố đáp ứng thôn số mức cơ bản; trong đó tối thiểu 20% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn thôn số mức nâng cao và tối thiểu 10% đạt chuẩn thôn thông minh. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu có 551 thôn số mức cơ bản, 320 thôn số mức nâng cao và 160 thôn thông minh.

25 xã, phường được lựa chọn triển khai xây dựng thôn số mức nâng cao và thôn thông minh trong giai đoạn đầu, gồm các phường Âu Lâu, Cam Đường, Cầu Thia, Lào Cai, Nam Cường, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Trung Tâm, Yên Bái, Văn Phú và các xã Văn Bàn, Lục Yên, Văn Chấn, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Bảo Yên, Si Ma Cai, Mậu A, Thác Bà, Phong Hải, Gia Phú, Hạnh Phúc.

Việc triển khai xây dựng thôn số, thôn thông minh được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong ứng dụng công nghệ số ở khu vực nông thôn, cộng đồng dân cư; từng bước hình thành môi trường số thuận tiện, an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kế hoạch xác định việc xây dựng thôn số phải gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh; đồng thời ưu tiên sử dụng các nền tảng số, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ nhiều nguồn, gồm ngân sách nhà nước theo phân cấp; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án, dự án liên quan; nguồn xã hội hóa của doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác. Kế hoạch cũng khuyến khích người dân chủ động đầu tư, trang bị thiết bị thông minh, sử dụng dịch vụ số, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các ứng dụng số phục vụ sản xuất, kinh doanh, học tập, đời sống.

Cùng với đầu tư xây dựng mô hình, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá, thẩm định và công nhận kết quả thực hiện theo từng cấp; duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình sau khi được công nhận.

Việc đánh giá, công nhận thôn thông minh do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan thực hiện hằng năm./.