Người dân có thể tra cứu tình hình mưa ngập ở Thủ đô trên ứng dụng iHanoi

Ngày 3/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chính thức ra mắt và đưa vào vận hành Mini App "Bản đồ mưa ngập" trên siêu ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), cung cấp thông tin về tình trạng mưa và các điểm ngập trên địa bàn thành phố.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai. Tại Hà Nội, những trận mưa lớn bất ngờ thường gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân.

Trong bối cảnh đó, việc đưa Mini App "Bản đồ mưa ngập" vào vận hành được kỳ vọng giúp người dân chủ động hơn trong việc cập nhật tình hình mưa, ngập và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp.

Thay vì phải tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, người dân có thể theo dõi dữ liệu trực tiếp trên Mini App. Dữ liệu được trích xuất từ hệ thống các trạm giám sát tự động do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HSDC) quản lý và vận hành. Tình trạng mưa và độ sâu tại các điểm ngập được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Giao diện Mini App "Bản đồ mưa ngập" trên iHanoi.

Mini App được tích hợp trên iHanoi, nền tảng hiện có 6.484.000 tài khoản người dùng, giúp người dân thuận tiện tiếp cận thông tin mà không cần sử dụng thêm một ứng dụng riêng.

Giao diện bản đồ sử dụng thang màu để trực quan hóa tình trạng mưa, ngập, qua đó giúp người dùng nhanh chóng nhận biết mức độ tại từng khu vực. Người dùng cũng có thể lựa chọn nhiều lớp bản đồ khác nhau như Đường phố, Sáng, Tối và Vệ tinh, đồng thời tìm kiếm theo địa chỉ, tên đường hoặc trạm đo cụ thể.

Một trong những tính năng đáng chú ý của Mini App là hệ thống cảnh báo chủ động. Người dùng không nhất thiết phải mở ứng dụng để theo dõi liên tục. Khi phát sinh điểm ngập hoặc mưa lớn trong khu vực đã cài đặt, hệ thống có thể tự động gửi thông báo chi tiết đến điện thoại, giúp người dân kịp thời nắm bắt tình hình và chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển.

Bán kính nhận cảnh báo cũng có thể được người dùng tùy chỉnh từ 1km đến 100km tính từ vị trí hiện tại. Bên cạnh đó, người dùng có thể thiết lập khung giờ nhận thông tin, chẳng hạn từ 7 giờ đến 19 giờ, nhằm hạn chế các thông báo ngoài thời gian sinh hoạt hoặc vào ban đêm.

Mini App cũng làm rõ các quyền truy cập liên quan đến vị trí và thông báo. Trong trường hợp người dùng chưa cấp quyền truy cập vị trí, ứng dụng vẫn có thể hoạt động ở chế độ tra cứu bản đồ cơ bản.

Việc cung cấp thông tin mưa, ngập theo thời gian thực có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, đặc biệt trong những thời điểm xuất hiện mưa lớn. Thông tin về các điểm ngập giúp người tham gia giao thông chủ động nhận diện những khu vực có nguy cơ mất an toàn do nước ngập che khuất hố ga, ổ gà hoặc xuất hiện dòng chảy mạnh.

Đối với tài xế công nghệ, shipper, doanh nghiệp vận tải và người dân, dữ liệu từ Mini App có thể hỗ trợ việc chủ động điều phối và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, qua đó hạn chế những bất tiện và thiệt hại có thể phát sinh do ngập úng.

Việc ứng dụng công nghệ để cung cấp thông tin kịp thời có thể giúp người dân tại Hà Nội chủ động hơn trong ứng phó với tình trạng ngập úng. Mini App "Bản đồ mưa ngập" trên iHanoi là một bước tiến trong ứng dụng công nghệ vào quản trị đô thị và hỗ trợ phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thủ đô.

Thông qua việc đưa dữ liệu mưa, ngập đến trực tiếp với người dân, Mini App hướng tới việc hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản và chủ động hơn trong việc sử dụng thời gian, lựa chọn phương án di chuyển trong những ngày thời tiết bất lợi./.

Hà Nội sẽ phân luồng giao thông theo 4 cấp độ để ứng phó mưa lớn, ngập Tùy theo lượng mưa và vị trí ngập, Hà Nội sẽ có phương án, kịch bản phân luồng giao thông nhằm đảm bảo đi lại an toàn cho người dân.

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