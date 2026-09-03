Tỷ phú Elon Musk dự báo thế giới có 1 tỷ robot hình người trong 10 năm tới

Tỷ phú Elon Musk dự báo thế giới có thể có khoảng 1 tỷ robot hình người trong vòng 10 năm tới, với năng suất mỗi robot có thể gấp khoảng 5 lần một người, qua đó khiến tổng sản lượng của lực lượng robot vượt sản lượng của toàn nhân loại.

Phát biểu tại một phiên họp trực tuyến của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 1/9 theo giờ Mỹ, ông Musk tập trung vào các vấn đề gồm giới hạn nguồn điện đối với trí tuệ nhân tạo (AI), tiềm năng kinh tế của công nghệ này, sự phát triển của robot hình người và cách thức chính phủ quản lý các công nghệ mới nổi.

Theo ông Musk, khả năng phát triển robot hình người phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố là phần mềm AI, chip AI và hệ thống cơ điện, đặc biệt là khả năng thao tác của bàn tay. Ông cho rằng cả ba lĩnh vực này đều đang được cải thiện với tốc độ ngày càng nhanh.

Ngoài ra, ông Musk cũng nhận định khi robot có khả năng tự sản xuất robot khác, quá trình phát triển sẽ hình thành một vòng lặp tự gia tốc. Ông cho rằng dự báo 1 tỷ robot trong 10 năm là tương đối thận trọng và nếu đạt quy mô này, tổng năng suất của đội robot có thể vượt toàn bộ năng suất của con người.

Theo ông Musk, tác động kinh tế lớn nhất của AI không chỉ nằm ở nền kinh tế số mà còn ở khả năng tự động hóa sản xuất vật chất. Ông cho rằng công nghệ này có thể giúp sản lượng kinh tế toàn cầu tăng gấp nhiều lần.

Về nguồn điện, Musk dẫn một ước tính cho rằng các hệ thống AI có thể đối mặt với tình trạng thiếu ít nhất 15 gigawatt điện vào năm 2027. Ông cho biết sản lượng chip AI hiện tăng khoảng 40-50% mỗi năm, trong khi sản lượng điện bên ngoài Trung Quốc chỉ tăng khoảng 10-20% mỗi năm.

Ông cho rằng sự thiếu hụt năng lượng, thay vì nguồn cung chip, có thể trở thành nút thắt lớn nhất đối với tốc độ phát triển AI.

Ông cho biết Google, Anthropic và một số công ty khác đang thuê năng lực điện toán từ SpaceX, trong khi công ty này xây dựng các cơ sở phát điện riêng nhằm nhanh chóng bổ sung công suất.

Theo ông Musk, Trung Quốc có nguồn điện dồi dào nhưng gặp hạn chế trong tiếp cận các chip AI tiên tiến do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu GPU của Mỹ. Ông khuyến nghị các quốc gia mở rộng sản xuất điện và thu hút các trung tâm dữ liệu AI, sau đó sử dụng thuế hoặc phí để thu lợi ích kinh tế từ hoạt động này.

Ông Musk cũng dự báo riêng AI trong lĩnh vực kỹ thuật số có thể làm tăng quy mô kinh tế toàn cầu thêm 20-30%, tương đương khoảng 20.000-30.000 tỷ USD mỗi năm. Ông cho rằng đến cuối năm 2027, AI có thể thực hiện hầu hết công việc kỹ thuật số không đòi hỏi trực tiếp thao tác vật chất.

Về năng lực phần mềm, ông Musk dự đoán AI có thể đạt trình độ tương đương Stockfish, chương trình cờ vua hàng đầu, trong khoảng 12-18 tháng tới. Trong cùng giai đoạn này, AI sẽ đạt năng lực rất cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, công việc chuyên môn và nhiều nhiệm vụ kỹ thuật số khác.

Về quản trị công nghệ, Musk cho rằng các công nghệ mới nên được coi là hợp pháp theo mặc định, thay vì phải được cho phép trước. Ông lấy Liên minh châu Âu (EU) làm ví dụ về mô hình quản lý có thể làm chậm đổi mới nhưng khó ngăn cản sự phát triển công nghệ.

Bên cạnh đó, ông Musk cũng kêu gọi các chính phủ chú trọng hơn tới các công ty khởi nghiệp, đồng thời ví các doanh nghiệp mới thành lập như những cây non trong rừng, trong khi các tập đoàn lớn là những cây trưởng thành.

Theo ông, các doanh nghiệp lớn thường có lợi thế hơn trong tiếp cận giới hoạch định chính sách, do đó chính phủ cần có những biện pháp có chủ đích để tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi hơn cho các công ty trẻ./.

Trung Quốc đẩy mạnh phát triển AI hiện thân và robot hình người Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Smart Analytics Global, khoảng 19.100 robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, trong đó robot do Trung Quốc sản xuất chiếm hơn 97%.