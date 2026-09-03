Growth Webinar Series: Cách CDP và AI Agent vận hành thực tế trong doanh nghiệp

Insider One, nền tảng Agentic Customer Engagement hàng đầu đang hoạt động tại 26 thị trường toàn cầu, phối hợp cùng Databricks tổ chức Growth Webinar Series với chủ đề "The New Growth OS: Khi CDP + Agentic AI Trở Thành Nền Tảng Tăng Trưởng Của Enterprise," diễn ra vào 14h-15h30 ngày thứ Năm, 17/9/2026 qua nền tảng Zoom.

Sự kiện mở cửa đăng ký miễn phí, hướng đến các Marketing Manager, IT/Data Lead và C-level tại Việt Nam đang tìm hiểu cách ứng dụng công nghệ CDP (Customer Data Platform) và AI Agent vào vận hành thực tế.

Bài toán chung của doanh nghiệp: AI có mặt khắp nơi, nhưng khác biệt vận hành vẫn còn thiếu

Theo Insider One, phần lớn đội ngũ marketing và vận hành tại doanh nghiệp hiện nay đang đối mặt với một nghịch lý quen thuộc: chỉ tiêu tăng trưởng vẫn phải hoàn thành, nhưng các công cụ AI đã đầu tư chưa tạo ra khác biệt rõ rệt trong công việc hàng ngày.

Nhiều bản demo công nghệ gây ấn tượng mạnh lúc giới thiệu, nhưng khi triển khai thực tế lại không đạt được kỳ vọng ban đầu, đặc biệt khi dữ liệu khách hàng vẫn còn rời rạc giữa các hệ thống.

Nội dung chính: Từ demo trực tiếp đến chiến lược dữ liệu nền tảng

Growth Webinar Series lần này được thiết kế theo hướng thực chiến, gồm ba phần chính:

Phần đầu là bài keynote "The New Growth OS," trình bày lý do CDP kết hợp Agentic AI đang trở thành nền tảng không thể thiếu với doanh nghiệp muốn dẫn đầu về tăng trưởng, cùng cách các AI Agent chuyên biệt như Shopping Agent, Support Agent và Insights Agent đang tạo tác động vận hành gấp 20-30 lần so với cách làm truyền thống.

Tiếp theo là phần demo trực tiếp, nơi người tham dự được xem tận mắt cách Agentic AI kết hợp cùng CDP và dữ liệu khách hàng vận hành trong thời gian thực, thay vì chỉ nghe mô tả lý thuyết.

Phần cuối do đại diện Databricks trình bày, tập trung vào cách hợp nhất dữ liệu khách hàng từ website, ứng dụng, CRM, giao dịch và các kênh offline thành một góc nhìn thống nhất, sau đó ứng dụng AI để dự đoán khả năng mua hàng, nguy cơ rời bỏ và giá trị vòng đời khách hàng, rồi đưa insight đó vào Insider One để kích hoạt hành trình cá nhân hóa trên nhiều kênh.

Dành cho ai, và giải quyết đúng băn khoăn gì

Sự kiện được thiết kế phù hợp với bốn nhóm đối tượng cụ thể: Marketing Manager và Digital Leader đang tìm cách cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng ở quy mô lớn mà không cần mở rộng đội ngũ; IT Manager và Data Lead đang chịu áp lực tích hợp dữ liệu đa nguồn và cần đánh giá thực tế trước khi đầu tư; C-level trong các ngành BFSI, Telco, Logistics, SaaS cần chứng minh ROI công nghệ với ban lãnh đạo; và Growth hoặc Operations Manager muốn cắt giảm thời gian xử lý thủ công./.