Khẩn trương khống chế vụ cháy tàu cá tại Sông Đốc

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 3/9, Đồn Biên phòng Sông Đốc tiếp nhận tin báo về vụ cháy tàu cá mang số hiệu CM-92869-TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1969, trú tại ấp Biển Tây, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Tàu có chiều dài 23,5m, hành nghề lưới vây. Thời điểm xảy ra cháy, tàu đang neo đậu tại khu vực gần nhà dân thì bất ngờ phát sinh hỏa hoạn.

Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) nhanh chóng huy động 20 cán bộ, chiến sỹ cơ động đến khu vực tàu cá bị cháy, hỗ trợ người dân dập lửa, đồng thời triển khai biện pháp ngăn chặn nguy cơ đám cháy lan rộng.

Do tàu cá neo đậu gần khu dân cư và khu vực có nhiều phương tiện hoạt động, việc xử lý đám cháy được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy lan sang các tàu cá khác cũng như nhà dân ở khu vực lân cận.

Với sự khẩn trương của lực lượng Biên phòng cùng sự phối hợp của người dân, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện, xảy ra tại khu vực cabin và các thiết bị điện trên tàu. Ngọn lửa gây ảnh hưởng đến cabin cùng nhiều thiết bị quét, thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị dò cá.

Vụ cháy gây thiệt hại đáng kể đối với tàu cá và các trang thiết bị trên tàu. Thiệt hại ban đầu được chủ tàu ước tính trên 3 tỷ đồng.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, phần cabin và nhiều khu vực trên thân tàu bị cháy đen, một số thiết bị và vật dụng trên tàu bị hư hỏng nặng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có mặt, hỗ trợ người dân xử lý hiện trường, góp phần bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang neo đậu trong khu vực.

Vụ cháy một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn do sự cố điện đối với tàu cá, nhất là trong điều kiện phương tiện neo đậu gần khu dân cư và tập trung nhiều tàu thuyền.

Chủ phương tiện cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị máy móc, dây dẫn và các nguồn có nguy cơ phát sinh chập cháy; chủ động trang bị, kiểm tra phương tiện chữa cháy và xử lý kịp thời khi có sự cố.

Đồn Biên phòng Sông Đốc tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại của vụ cháy./.

Năm tàu cá của ngư dân Nghệ An bốc cháy lúc rạng sáng Đây là vụ cháy tàu cá thứ 2 xảy ra tại khu neo đậu tàu cá ở thôn Tân An, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An trong vòng gần 3 tháng qua.